Elon Musk lançou oficialmente sua própria plataforma de Inteligência Artificial

Elon Musk Dono do Twitter

É oficial: Elon Musk já entrou no mundo da Inteligência Artificial com a sua própria empresa. Era um campo mais relacionado ao que significa a sua figura como magnata tecnológico, e agora está competindo diretamente com a Open Ai, criadores do ChatGPT.

Este novo empreendimento chama-se xAI. É um novo ChatGPT? Talvez sim, mas de acordo com o que publicaram na página principal do seu site, eles são muito mais do que um chatbot de aprendizado automático.

"O objetivo da xAI é compreender a verdadeira natureza do universo", dizem em uma declaração muito profunda para apresentar este novo mecanismo de Inteligência Artificial. Desde que o ChatGPT invadiu o mundo, Elon Musk tem comentado sobre as virtudes e falhas deste sistema.

Aderindo à linha de análise global, o CEO do Twitter alerta sobre os perigos do uso da Inteligência Artificial sem regulamentações governamentais. Portanto, a nova empresa de Musk diz que entre seus objetivos está "reduzir os riscos de escala social associados à IA realizando pesquisas de segurança".

O resumo curricular da equipe que está à frente deste sistema é de primeira linha. De acordo com o que destaca o próprio site, essas estrelas da tecnologia têm suas mãos envolvidas na xAI.

O diretor: Elon Musk, com suas credenciais de ser o CEO da Tesla e da SpaceX. Com esse sistema, já trabalharam na DeepMind, OpenAI, Pesquisa do Google, Pesquisa da Microsoft, Tesla e Universidade de Toronto.

Destacam-se que contribuíram "com alguns dos métodos mais utilizados no campo, em particular, o otimizador Adam, a normalização por lotes, a normalização de camadas e o descobrimento de exemplos contraditórios.

Também introduziram técnicas e análises inovadoras como Transformer-XL, Autoformalização, Transformador de Memória, Escalamento de Tamanho de Lote e μTransfer. “Trabalhamos e lideramos o desenvolvimento de algumas das maiores inovações no campo, incluindo AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 e GPT-4″, foi declarado.

Ainda não há oficialmente um chatbot ou um gerador de imagens como parte desta iniciativa que acabou de ser lançada em 12 de julho. Assim como com Threads, é preciso dar a ela a oportunidade de se desenvolver completamente para que possamos aproveitar bem suas funções.