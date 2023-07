A Inteligência Artificial não consegue chegar a um acordo sobre quem é o filósofo mais importante da história

A escola de Atenas Obra de Rafael Sanzio, com grandes filósofos do passado

A história do pensamento universal tem vários personagens de renome, grandes criadores de escolas, as mais importantes de todos os tempos. No entanto, quem é o filósofo mais importante de todos? Consultamos a Inteligência Artificial sobre isso... e não há um acordo.

Para o Bard, o chatbot do Google, é Sócrates, enquanto para o ChatGPT (OpenAI) é Aristóteles.

Cada um expõe seus argumentos, e só nos resta, como humanos, resolver com qual estamos de acordo.

4. Sócrates. Foto: Getty. Imagen Por:

O Google Bard considera Sócrates como o de maior transcendência. “Ele é considerado o pai da filosofia ocidental”, aponta o chatbot, quando lhe perguntamos.

Ele era conhecido por seu método de pesquisa, que consistia em fazer perguntas para ajudar as pessoas a chegar às suas próprias conclusões. Suas ideias sobre ética e moral tiveram um profundo impacto no pensamento ocidental, enfatizou Bard.

Mas o ChatGPT não coincide com o Google Bard, e considera que Aristóteles é o maior filósofo de todos os tempos. Na verdade, nem mesmo coloca Sócrates no top 10.

1. Aristóteles. Foto: Wikipedia.. Imagen Por:

Aristóteles foi conhecido por seus trabalhos em metafísica, ética, política e muitas outras áreas, considerou a Inteligência Artificial da OpenAI.

E se completarmos um top 5? Fizemos o exercício.

Questão de filósofo: estes são os 5 maiores, de acordo com cada Inteligência Artificial

Para o Google Bard, os quatro que acompanhariam Sócrates são Platão, Aristóteles, Confúcio e Karl Marx.

"Suas ideias foram debatidas, discutidas e questionadas durante séculos, mas continuam tendo um profundo impacto na nossa compreensão do mundo", diz o chatbot.

Enquanto o ChatGPT estima que Aristóteles deve ser acompanhado por Platão, Enmanuel Kant, Friedrich Nietzsche e Jean-Jacques Rousseau.

“O interesse em determinados filósofos pode variar muito dependendo da época, do lugar e outros fatores, afirma a Inteligência Artificial. “No entanto, estes são os filósofos que tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da cultura ocidental”.