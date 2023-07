5 perfumes modernos para mulheres jovens

Quem entende do mundo dos perfumes sabe que cada fragrância tem um estilo próprio e se encaixa em determinadas ocasiões. Além disso, é comum escolher um tipo de fragrância de acordo com a idade.

Perfumes mais fortes, chamativos e diferentões, por exemplo, costumam ser os preferidos de pessoas mais adultas. Já os adolescentes buscam os perfumes doces e por vezes chamativos.

Contudo, entre essas duas faixas etárias existem os jovens, que por muitas vezes optam por aromas modernos e baladeiros.

Na lista a seguir você confere os melhores perfumes femininos que se encaixam justamente na última categoria.

Coco Mademoiselle - Chanel

Lançado em 2018, essa fragrância pertence a uma das marcas mais relevantes para a moda e para a perfumaria. Por isso, não existe nenhuma surpresa quando esse aroma é colocado entre os melhores da atualidade.

As notas de topo são Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão. As notas de coração são Rosa, Notas Frutadas e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar Branco e Ládano.

Poison Girl - Dior

Mesmo lançado há sete anos, esse perfume é considerado um cítrico moderno.

Em sua composição leva Laranja Amarga e Limão no topo, Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira no coração e de Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Bálsamo-de-Tolu, Sândalo, Cashmeran e Heliotrópio no fundo.

Libre - Yves Saint Laurent

Este perfume foi lançado em 2019 e atualmente figura entre as fragrâncias modernas favoritas das mulheres. Ideal para quem prefere aromas frescos e cítricos, principalmente florais brancos.

Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain são as notas de topo. As notas Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim estão no coração e Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento são as notas de fundo.

Tommy Girl - Tommy Hilfiger

Mesmo sendo o segundo maia antigo, é um dos mais modernos da lista. Tommy Girl foi lançado em 1996 e apresenta um estilo único e de qualidade, com notas cítricas, florais e frutadas.

Suas notas de topo são Flor de Macieira, Camélia, Mandarina e Groselha Preta. No coração traz Limão, Madressilva, Rosa, Toranja, Lírio, Hortelã e Violeta e no fundo apresenta Magnólia, Jasmim, Cedro, Sândalo e Couro.

CK One - Calvin Klein

CK One é um perfume compartilhável, ou seja, pode ser utilizado por homens ou mulheres.

É um dos moderninhos favoritos para o trabalho, mesmo sendo o mais velho da lista, vindo ao mundo dos perfumes em 1994.

As notas que compõem esse perfume são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Mandarina, Abacaxi, Cardamomo e Mamão Papaia; Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris e Frésia e Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

