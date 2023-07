5 curiosidades de Carolina Herrera para você conhecer

Carolina Herrera é um ícone da moda e uma das pessoas mais influentes do mundo. Desde que criou sua marca em 2001, seu sucesso nunca diminuiu. Atualmente, ela conta com mais de 50 boutiques, linhas de distribuição em 280 centros comerciais em 104 países.

No entanto, talvez existam fatos sobre a estilista venezuelana que você não conheça, por isso, trazemos cinco curiosidades mais destacadas.

1. Seu nome real não é Carolina Herrera

A designer de moda adotou o nome artístico e da sua marca, Carolina Herrera, após se casar com Reinaldo Herrera em 1969. Seu nome real é María Carolina Josefina Pacanins Niño e ela é filha de Guillermo Pacanins e María Cristina Niño, uma família da alta sociedade caraqueña. Seu pai foi governador de Caracas entre 1950 e 1958.

2. Ela se tornou marquesa consorte

Carolina Herrera foi marquesa consorte de Torre Casa devido ao seu casamento até 1992, quando um tribunal espanhol revogou o título. O marquesado Torre Casa vem da Espanha e foi criado pelo Rei Filipe V em 1772. Seu marido, Reinaldo Herrera, tornou-se editor da revista Vanity Fair.

3. Teve uma amizade com Andy Warhol

A estilista, de origem venezuelana, era amiga de Andy Warhol e fazia parte de seu círculo. Em sua casa em Nova York ela tem um retrato que o artista pop fez dela. Em um documentário, a estilista explicou que Warhol se apaixonou por uma de suas joias em certa ocasião e a artista propôs fazer um quadro para ela em troca do acessório, proposta que posteriormente foi aceita.

4. Já não é mais a diretora criativa de sua marca

Em 2018, Carolina Herrera deixou o seu cargo como diretora criativa da marca que representava, para se dedicar à sua família. A essa altura, a estilista já tinha 72 coleções e mais de 37 anos na indústria.

5. É uma das personalidades latinas mais influentes do mundo

Em 2007, ela foi selecionada como uma das 100 latinas mais influentes da revista People. Em 2014, foi selecionada como a artista do ano do The Couture Council of the Museum do Fashion Institute of Technology. Em 2015, ela recebeu o prêmio Portrait of Nation Prize da National Portrait Gallery dos Estados Unidos.

Ela foi reconhecida com diversas distinções, como a que recebeu da Mercedes Benz por seu “estilo único, qualidade dos materiais e inovação”. Ela também recebeu a medalha de ouro de Belas Artes do Rei Juan Carlos I da Espanha.