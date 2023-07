5 cortes bob antienvelhecimento para mulheres de 50 anos que rejuvenescem num instante

Quando chega aos 50 anos, há muitas coisas que uma mulher quer fazer para parar o avanço da velhice, cirurgias, tratamentos e uma infinidade de coisas para parecer mais jovem.

Mas existem centenas de maneiras de parecer mais jovem e radiante sem precisar de cirurgias estéticas e um bom corte de cabelo pode fazer milagres por nós.

Um simples corte de cabelo pode fazer mágica na aparência de alguém e pode ser até mesmo melhor do que qualquer soro antienvelhecimento disponível.

Existem muitos tipos de cortes, mas os bobs são ideais para diminuir a idade e aqui temos uma lista dos 5 mais procurados nos salões de beleza:

Bob Invertido

A particularidade deste corte de cabelo antienvelhecimento é que sempre é mais curto na parte de trás do pescoço do que na parte da frente do rosto.

Bob em camadas

Não importa o comprimento do corte bob que você escolher, as camadas adicionarão mais volume e movimento aos cabelos, exatamente o que você precisa depois dos 50 anos.

Bob Italiano

Uma das tendências mais marcadas para este ano é este corte de cabelo que chega logo abaixo do queixo em uma queda levemente diagonal que dá volume.

Bob Grande

A parte boa destes cortes de cabelo antienvelhecimento é que há para todos os gostos e se você não tem medo de ter seu cabelo um pouco mais curto, este é o ideal para você.

Sharp Bob

Um estilo clássico que funciona para as de 20 ou 50 anos, um corte de cabelo que tem sido tendência por décadas e favorece muito todos os tipos de rosto, pois termina exatamente no queixo.

