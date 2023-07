Relacionamento: entenda por que casais brigam em relação a dinheiro

Embora seja comum haver desavenças dentro de um relacionamento, principalmente no casamento, há algumas temáticas que fazem a discussão ganhar uma proporção maior, em relação a outros assuntos. Diversos pares se deparam com momentos de tensão durante a jornada do companheirismo, especialmente quando se trata de dinheiro.

Quando a casa dos pais é deixada para compartilhar a rotina com um novo integrante de sua família por escolha, é preciso entender que o cenário passa a ser totalmente diferente. As responsabilidades passam a ser distribuídas igualmente (ou deveriam) e a convivência acaba sendo acordada com mais precisão, haja vista a diferença de bagagens trazida dos dois lados. Neste caso, a vida financeira passa a assumir um dos grandes papéis promotores de brigas.

“Todo casal luta com desavenças. Uma das áreas de disputa mais cobradas é o dinheiro. A questão permanece, no entanto, sobre o conteúdo real destas lutas sobre dinheiro. Talvez, se os casais fossem capazes de identificar claramente os temas dos seus conflitos monetários, estariam melhor preparados para discutir estas questões”, diz a psicóloga clínica Barbara Greenberg, ao portal Psychology Today.

Durante a pesquisa abordada no Psychology Today, os pesquisadores identificaram dois motivos que promovem brigas em relação a dinheiro entre casais: as preocupações sobre justiça e responsabilidade percebida. É sempre importante se comunicar com o parceiro, a fim de identificar as raízes dos conflitos e evitá-los.

Estas são as duas razões apresentadas por especialistas: