Perfumes masculinos que CONQUISTAM DE PRIMEIRA e são BARATOS

Para os homens que gostam de ter diversos perfumes na coleção, um dosa maiores problemas para enfrentar são os preços altos de algumas fragrâncias.

Vistos como perfumes de qualidade, estes aromas mais caros costumam conquistar tanto os homens, quanto as mulheres, mas se engana quem acha que não existe fragrância potentes e com bom custo-benefício.

Na lista a seguir, elaborada pela youtuber Barbara Rosa, você confere 5 perfumes baratos e que conquistam de primeira!

The Desire Man Parfum - In The Box (Inspirado em The Most Wanted Parfum - Azzaro)

Um dos perfumes importados mais cobiçados do momento, The Most Wanted Parfum tem uma fragrância nacional inspirada nele. The Desire Man Parfum se destaca pela nota de gengibre, que deixa a fragrância picante.

Na saída possui Gengibre. No corpo notas amadeiradas e no fundo Baunilha de Bourbon.

Performance - Mustang

Performance, de Mustang, se encaixa tanto durante o dia ou a noite. Combina mais com dias frios, mas em temperaturas mais quentes deve ser utilizado com sabedoria. Seu aroma lembra Le Male.

LEIA TAMBÉM: Esses perfumes masculinos são BARATOS e IDÊNTICOS a IMPORTADOS caros

Em sua composição leva notas de Almíscar, Lavanda, Baunilha, Cardamomo, Sândalo, Hortelã, Folhas Verdes e Grama.

Billion Dollar Collection - Paris Elysees

Este é o perfume mais barato da lista e traz um aroma especiado fresco, porém doce, que combina com dias mais frios. Seu aroma é semelhante à 1 Million.

Mercedes-Benz Club Black

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Incenso e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Notas Amadeiradas e Ambroxan.

El Elion - Nuancielo (Inspirado em Side Effect - Initio)

Suas notas de topo são Canela e Rum, seguidas por notas de corpo em Baunilha, Tabaco e Açafrão e notas de fundo de Sândalo e Hedione.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Opinião feminina: esses são os perfumes masculinos mais sedutores

⋅ Perfumes sérios para mulheres adultas

⋅ Youtuber especializada lista perfumes contratipos femininos que mais se assemelham aos importados