Perfumes estilo ‘Barbie’ para você assistir ao filme cheirosa

Barbie estreia no Brasil no dia 20 de julho (quinta-feira) e muitos fãs já separaram a roupa rosa para assistir ao filme, cotado como um dos mais aguardados do ano.

Mas além do visual, é importante estar cheiroso nesse dia tão esperado e divertido. E nada melhor do utilizar um perfume de boneca para combinar com a história, não é mesmo?

Pensando nisso, a youtuber Gisele Souza listou os ‘perfumes Barbie’, aqueles alegres, chamativos e joviais. Confira!

Good Girl Blush - Carolina Herrera

Lançado em 2023, Blush faz parte da linha feminina mais famosa da marca Carolina Herrera. O acorde em destaque é a baunilha, contudo, o perfume também traz notas cítricas e florais, deixando a fragrância totalmente confortável, inclusive para ser utilizada no cinema.

As notas de topo são: Bergamota e Amêndoa Amarga. As notas de coração são: Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Baunilha e Cumarina.

To Be Goodvibes For Her - Police

Este perfume é italiano e raro de ser encontrado no Brasil, contudo, chama a atenção, principalmente pelo frasco em formato de caveira. Sua nota principal também é baunilha com uma sensação picante, mas também traz notas mais frescas, como a pera.

Suas notas de topo são as Notas aquosas, Laranja Doce, Pimenta Preta e Toranja. No coração traz Pera, Heliotrópio e Peônia e no fundo Baunilha, Ambrarome e Patchouli.

Thank U, Next - Ariana Grande

As notas de topo são Framboesa e Pera. As notas de coração são Coco e Rosa Rosa e as notas de fundo são Macarrons e Almíscar.

