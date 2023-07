Os signos que sempre se acham certos no amor

Quando se trata de amor, alguns signos podem se considerar especialistas ou simplesmente mantém sua postura teimosa, achando sempre que estão certos.

Confira quais são:

Câncer

Quando se trata de sentimentos e emoções, o canceriano se coloca como o líder deles. Por isso, esse signo irá sempre defender suas certezas no amor e mostrar ao outro que entende do assunto. Ele precisa apenas ter cuidado para não exagerar, se tornando manipulador e assumindo o controle em seus relacionamentos de forma negativa.

Leão

O leonino é um dos signos que mais lidera as situações em sua vida e enjoa seria diferente com o amor. Ele tem um grande coração e está disposto a mostrar como as coisas devem ser e funcionar em um relacionamento. Se entra em discussões ou competições, fará de tudo para sair vencedor de alguma forma.

Virgem

O virginiano é um dos signos mais atentos aos detalhes e que mais se esforçar para fazer as coisas como considera correto, inclusive no amor. Ele irá provar suas habilidades sobre se relacionar e nutrir os sentimentos, ensinando e esperando que o outro queira aprender. Esse signo precisa apenas ter cuidado com a mente fechada e não deve se transformar na voz da razão.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos mais empenhados nos sentimentos e nas trocas românticas, por isso assume a liderança facilmente. Ele não dá o braço a torcer quando acha que as coisas estão corretas e não tem medo de confrontar as atitudes que considera erradas. Infelizmente, quando se desequilibra nessas ações, pode causar dramas e conflitos que desgastam.

Capricórnio

O capricorniano está acostumado a liderar e levar sua vida com responsabilidade, inclusive quando se trata de amor. Ele assume seus valores e o que considera certo, expondo para a outra pessoa com justificativas e de uma forma que fica difícil contrariar. Esse signo é teimoso e pode ir além para provar que tem razão, aumentando algumas questões que poderiam ser resolvidas apenas com mais tato.

Confira mais:

Os 3 signos que podem se complicar pelos outros

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Os 3 signos que se tornam o centro das atenções