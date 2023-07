Os 3 signos que lidarão com a intensidade

Alguns signos do zodíaco podem lidar com momentos e sensações muito intensas a partir dessa semana, o que trará transformações importantes.

Confira quais são:

Libra

Ao mesmo tempo que é um período de conhecer novas pessoas e se comunicar, abrindo as portas para novas relações em sua vida, existe a chance de encarar conversas complexas. Aquilo que já não parece “bom o suficiente” e as falhas começam a ser afastadas da sua vida, marcando o movimento de seguir em frente. O mundo está de olho em você e nada passará despercebido.

Escorpião

Existe uma energia importante que o motivará a se tornar melhor e tornar o mundo um lugar mais positivo também. Para isso, existem muitas coisas deixando de ser uma prioridade e sentimentos mudando de lugar para dar lugar a atitudes transformadores. As pessoas podem ser atraídas e a comunicação deve acontecer da melhor forma possível, pois aliados importantes tendem a chegar. Apenas tenha cuidado para não tomar um protagonismo negativo ao não ouvir os outros com atenção.

Peixes

Existe uma ideia de compromisso muito forte com o que é importante em sua vida agora. É hora de equilibrar as situações e fazer as parcerias com mais consciência. Novos pontos de vista nascem e é preciso ser mais analítico, evitando o drama para se mostrar ao mundo sem a criação de conflitos por pouco ou disputa de controle.

