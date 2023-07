O último cientista que trabalhou com Stephen Hawking revelou a teoria final do gênio

Reconhecido como o dono de uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, Stephen Hawking deixou uma profunda marca no mundo. O inglês, falecido em 2018, foi elogiado por suas contribuições para a teoria da relatividade geral e o estudo dos buracos negros.

Mas, qual foi a teoria final do gênio?

Thomas Hertog, cosmólogo belga da Universidade KU Leuven, contou isso em uma entrevista à AFP. O contexto é a publicação do livro ‘A Origem do Tempo’, que foi lançado este ano.

A ‘Origem do Tempo’ gerou suspeitas na comunidade científica, devido ao fato de que Hertog a apresenta como a teoria final de Stephen Hawking.

O próprio Hertog aponta que “é impossível distinguir quais partes da teoria final são de Hawking e quais são as minhas”.

A teoria final de Stephen Hawking, segundo o seu ex-colaborador Thomas Hertog

Hertog, de 48 anos, trabalhou por mais de duas décadas com Stephen Hawking. “Havia algo que se encaixava entre nós”, disse, sobre a primeira vez que se viram.

O centro da teoria de Stephen Hawking aponta para os primeiros momentos após o Big Bang, a explosão que deu origem ao nosso universo. Mas para o inglês, de acordo com Hertog, as leis da física evoluíram juntamente com o universo após o Big Bang.

Stephen Hawking Físico inglês

O que propomos é que (biologia e física) são dois níveis de um grande processo evolutivo, indica o cientista belga. Seria algo similar ao ensinado por Charles Darwin em ‘A Origem das Espécies’, com a física assumindo o papel da biologia e caminhando de mãos dadas com o tempo.

Se voltarmos no tempo, “as leis da física começam a se simplificar e desaparecer. No final, a dimensão do tempo se evapora”, afirma o belga.

Hertog reconhece que a teoria é difícil de provar, uma vez que os primeiros anos do universo estão “escondidos na neblina deixada pelo Big Bang”.

Sobre o livro ' Origem do Tempo’ pode ser encontrado neste link da Amazon.