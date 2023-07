NASA celebrou o primeiro aniversário do Telescópio Espacial James Webb com uma foto e um streaming ao vivo

O tempo voou e agora o Telescópio Espacial James Webb (JWST) completou seu primeiro ano de operações compartilhando algumas das imagens mais impressionantes do universo jamais vistas antes e a Agência Espacial da NASA tem uma série de celebrações para comemorar essa data especial.

Desde o início de suas atividades, o JWST se destacou por fazer com que a comunidade dedicada à observação e exploração espacial sinta que entramos em uma nova era, onde essa ferramenta pode se tornar um elemento crucial para o futuro desta ciência.

A verdade é que nos últimos 12 meses o desempenho do dispositivo espacial tem dado muito o que falar entre a comunidade científica e os fãs, tornando-se um verdadeiro elemento de carinho para todos.

Não é de se estranhar que a equipe da NASA tenha preparado uma série de celebrações ao longo deste dia e alguns dias posteriores para homenagear o primeiro aniversário deste telescópio espacial.

O primeiro detalhe de comemoração foi a liberação de uma nova imagem capturada pelo JWST, através do site oficial da Agência Espacial.

No retrato impressionante abaixo, observamos uma pequena região de formação de estrelas no complexo de nuvens Rho Ophiuchi.

Esta é a região de formação estelar mais próxima de nós e sua proximidade, a 390 anos-luz de distância, permite obter um primeiro plano muito detalhado.

Imagen: NASA | Para comemorar um ano de operações do telescópio James Webb a Nasa preparou um programa especial para ver pelo streaming

Em apenas um ano, o telescópio espacial James Webb transformou a visão da humanidade sobre o cosmos, olhando dentro das nuvens de poeira e observando pela primeira vez a luz proveniente de recantos distantes do universo. Cada nova imagem é uma nova descoberta, permitindo que cientistas de todo o mundo façam e respondam perguntas que nunca antes poderiam ter sonhado.

O James Webb é uma façanha científica possível graças à colaboração dos parceiros internacionais da NASA que compartilham o espírito de "querer é poder" para empurrar os limites do que sabemos ser possível.

É o que declara o administrador da NASA, Bill Nelson, no comunicado que acompanha a imagem de aniversário. Paralelamente, a Agência Espacial também transmitirá um programa especial através do seu canal do YouTube NASA Live. Uma transmissão com programação permanente sobre a Agência.