Moda: 5 maneiras para ficar elegante e confortável usando tênis se você tem 50 anos

Quem aí também gosta de dar prioridade ao conforto em um look? Se você é desse time, com certeza o tênis é uma peça que não sai dos seus looks. Mas, se mesmo amando este calçado, ainda acha ele “casual demais”, chegou a hora de testar alguns looks elegantes com esse queridinho.

Os tênis são perfeitos para usar aos 50 anos ou mais sem nenhum problema, inclusive tendo ganhado muito espaço entre as fashionistas mais velhas. Quer se arriscar, mas não sabe por onde começar? Confira abaixo!

Looks elegantes com tênis que você pode usar se você tem 50 anos ou mais

Calça e blazer com tênis

Uma ótima forma de combinar um look confortável e elegante aos 50 é usar uma calça social cropped e combiná-la com um blazer para realçar a sua elegância. Combinar com tênis brancos é a aposta certa.

Caso você queira ousar ainda mais, combine um look com tênis, calça jeans e trench coat, como este acima utilizado pela atriz de 54 anos, Jennifer Aniston.

Saia midi e tênis

Nada mais elegante do que uma saia de seda em estampa animal print, certo? Utilizar ela no tamanho midi, adicionando uma camiseta de manga comprida branca, ou mesmo uma camisa oversized branca e tênis brancos, é a certeza de um look confortável e sofisticado sem esforço.

Jeans skinny e camiseta estampada com tênis

Nada mais moderno do que usar uma calça jeans skinny combinada com uma camiseta leve e solta. Nos dias frios, aposte em um blazer estampado para completar o look.

Look all black com tênis esportivo

Aposte em uma saia plissada, uma camisa e uma jaqueta de couro pretas para esta temporada de inverno e complete com um tênis esportivo colorido para dar uma balanceada no visual. Assim, além de confortável, ficará totalmente elegante e estilosa.

Tênis chunky e trench coat

Um trench coat é elegante por si só, não é mesmo? E, se utilizado em uma cor neutra e combinado com um tênis tipo chunky, vai ficar não só sofisticado, como também, moderno.

