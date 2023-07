Cinco dados pessoais que não devem ser compartilhado com o ChatGPT, segundo a própria Inteligência Artificial

No início de julho, informações foram divulgadas nos meios de comunicação internacionais que acompanham as novas tecnologias nos Estados Unidos. Um grande número de contas do ChatGPT, desenvolvimento de Inteligência Artificial da OpenAi, teria sido hackeado.

Isso significa que as conversas de muita gente com o chatbot estão espalhadas pela rede.

O relatório da empresa de pesquisa cibernética com sede em Cingapura Group-IB, que foi publicado em 3 de julho, afirma que existem mais de 100 mil contas do ChatGPT à venda nos sites de comércio da dark web.

Cada uma dessas contas teria sido hackeada usando diferentes programas malwares que roubam informações de usuários particulares. Portanto, em sentido estrito, a plataforma OpenAI não teria sido atacada de forma direta.

Assim, fizemos uma lista das cinco coisas que você não deve compartilhar com o chatbot de Inteligência Artificial, desenvolvido pela equipe da OpenAi.