BMW lança óculos de realidade aumentada que coloca o painel das motos nos olhos do usuário

A BMW revoluciona o mundo das motocicletas com o lançamento de seus novos óculos de realidade aumentada, os BMW Motorrad ConnectedRide. Ao contrário dos dispositivos caros similares oferecidos pela Apple, essas lentes inteligentes foram especificamente projetadas para motociclistas e têm um preço muito mais acessível.

Embora ainda não tenham alcançado uma aderência massiva por parte dos consumidores no uso diário, sua aplicação no campo automotivo é excepcionalmente benéfica. A BMW levou esta tecnologia um passo além, ao colocar as informações do painel de controle diretamente na frente dos olhos do motorista, sem que este precise desviar o olhar da estrada.

BMW Motorrad ConnectedRide

De acordo com o Gizmodo, os BMW Motorrad ConnectedRide não filtram a realidade através de telas inteiras, mas apenas exibem uma pequena quantidade de informação em um canto do campo de visão, deixando o resto transparente.

Os óculos são conectados ao telefone celular através de um aplicativo e uma conexão Bluetooth, fornecendo acesso a dados essenciais como velocidade, limites de velocidade, navegação GPS, marcha em uso e alertas.

BMW Motorrad ConnectedRide

Quanto custam os BMW Motorrad ConnectedRide?

Estas lentes inovadoras estarão disponíveis em dois tamanhos e poderão ser adaptadas para aqueles motociclistas que usam óculos de grau, graças a um adaptador incluído. Além disso, serão fornecidos dois pares de lentes: um transparente, ideal para uso noturno, e outro escuro, perfeito para condições de sol pleno.

Quanto à bateria, a BMW conseguiu integrar baterias nas hastes das lentes, garantindo uma autonomia de até 10 horas, de acordo com o fabricante. Esta duração supera com folga a oferecida pela Apple e sua bateria externa.

BMW Motorrad ConnectedRide

O preço do BMW Motorrad ConnectedRide na Europa será de 690 euros. Embora o preço nos Estados Unidos ainda não tenha sido anunciado oficialmente, é estimado que seja cerca de 750 dólares.