As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o domingo (16), segundo o tarot

Chegamos na metade da semana e até o próximo domingo (16) muita coisa pode acontecer. E é pensando justamente nisso que trouxemos as revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Hora de avaliar as suas finanças, Sagitário, pois do jeito que vem seguindo, pode ter grandes problemas e prejuízos no futuro. Não tenha medo de fazer mudanças em seu planejamento e comece a economizar.

Por sua vez, as cartas do tarot te alertam que este é o momento ideal para buscar novas formas de ingressos.

Capricórnio

É possível que se depare com alguns conflitos envolvendo pessoas próximas, Capricórnio, e a conversa será a única maneira de solucioná-los. Não entre em um embate desnecessário e se comunique de maneira clara e respeitosa.

Por fim, as cartas te aconselham a usar mais a sua empatia nos dias que vêm.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal:

Aquário

Se você sente que está estagnado, as cartas do tarot te aconselham a começar a buscar novas oportunidades no campo profissional, Aquário. Os astros e a energia do universo estão ao seu lado para que possa crescer e avançar em sua vida, portanto confie em sua intuição e não tenha medo de topar novos desafios.

Peixes

Busque formas de se expressar nos próximos dias, Peixes, porque você tem bastante coisa guardada e esse é o momento de se libertar disso. Vá apenas com calma e não perca o respeito por ninguém na hora de compartilhar aquilo que sente.

+ Aproveite a oportunidade e confira mais conteúdos de nosso site: