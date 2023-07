A garota do vestido azul! Clara Chía desafiou Carolina Herrera com look de crochê. Será uma boa ideia?

A espanhola Clara Chía Martí se tornou um dos personagens mais criticados do último ano, após ser revelado o seu relacionamento com o ex de Shakira, Gerard Piqué, que, se julgando por toda a questão em que eles se viram envolvidos após a sua separação, foi a jovem de 24 anos o pomo da discórdia nesta relação.

Deste modo, a jovem estudante de Relações Públicas se colocou nos olhares do público e começou a gerar interesse, mas os primeiros looks com que apareceu diante da sociedade causaram descontentamento das pessoas, chegando a ser comparada com Shakira, pois muitos comentaram que Piqué tinha deixado tudo por uma pessoa que tinha pouco cuidado com sua forma de se vestir.

Naquela época, a jovem de 23 anos, estava nas manchetes por usar looks oversized um sobre o outro, sobrepostos, o que fazia com que esse visual jogasse contra ela, desencadeando a fúria dos internautas, que não paravam de criticar o estilo de Clara Chía e não era só isso, criticavam até mesmo o cabelo da namorada de Piqué.

Os comentários parecem ter chegado aos ouvidos dela, tanto que, depois de um tempo, os paparazzi a capturaram em imagens em salões de beleza, arrumando seu cabelo e cuidando do seu rosto, mostrando a todos uma nova faceta dela. Dessa forma, ela começou a se tornar o orgulho de Carolina Herrera, adotando o estilo parisiense do qual Sofia Richie se tornou referência.

Clara Chía e o vestido azul que desafiou Carolina Herrera

As peças de crochê foram colocadas como tendência viral de 2022, e este estilo tem se mantido ao longo dos meses, já que famosas como Rihanna, Cynthia Rodríguez e Nadia Ferreira as usaram como seus aliados para os seus looks de praia enquanto exibiam o crescimento da sua barriga de gravidez.

Clara Chía Martí Instagram: @clarachiamarti88 (Instagram: @clarachiamarti88)

No caso de Clara Chía, uma das suas primeiras fotografias mostrava a espanhola enquanto posava na praia com um look perfeito para o verão, retomando uma das tendências mais queridas dos anos 60, mantendo uma essência hippie e vintage ao usar um vestido azul de mangas amplas.

O que Carolina Herrera propõe para o verão?

Carolina Herrera acredita que menos é mais, e que, de fato, o dinheiro não importa muito na hora de se vestir, o importante é a escolha das peças, demonstrando que a moda não se trata de usar peças caras, mas sim da elegância e da atitude com que uma mulher as usa.

Embora a estilista venezuelana rejeite completamente o uso de biquínis em mulheres maiores de 40 anos, essa não é sua única recomendação para o verão. Na sua coleção Primavera/Verão 2023, ela propõe o uso de estampas florais, cores vibrantes como amarelo e rosa, uso de babados, e grandes mangas.

Ao mesmo tempo, ela nos diz que podemos mostrar a quantidade adequada de pele através de peças cut-out que deixam a quantidade certa de pele à vista, vestidos curtos e tule também são parte de seu discurso, entre suas peças destaca uma peça branca de crochê, que sem dúvida Clara Chía parece ter seguido das propostas da famosa estilista.