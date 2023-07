4 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres e que estão na moda em 2023

Quando uma mulher frequenta um salão de beleza ela quer duas coisas na sua vida: um corte de cabelo que esteja na moda e que rejuvenesça o seu rosto.

Existem cortes que podem dar a qualquer mulher anos a menos, mas para isso o cabeleireiro deve analisar o tipo de rosto e a personalidade de cada mulher.

No entanto, há 4 cortes de cabelo que ficam bem em todas e que podem ser a opção ideal para parecer mais jovem:

Corte de cabelo na altura dos ombros

Um corte na altura do ombro pode rejuvenescer o seu rosto de uma vez. Pode ser na altura dos ombros ou um pouco mais longo, e você pode mantar o corte reto ou com algumas camadas suaves para dar mais movimento aos cabelos.

Este corte é ideal para cabelos lisos ou ligeiramente ondulados e, além disso, é extremamente versátil, tanto para usar com o cabelo solto quanto preso, pois sempre fica bem.

Corte de cabelo bob

É considerado o corte mais versátil e atemporal, pois oferece muitas opções, tanto de comprimento do cabelo quanto densidade e até mesmo de movimento. Se caracteriza pelas diferentes finalizações podendo ser mais texturizados ou muito definidos com o corte mais compacto.

Corte de cabelo shag

N hora de valorizar o rosto, se destacam os cortes shag com camadas e até mesmo com alguns cabelos longos e em forma de cortina que caem sobre as maçãs do rosto com mechas desfiadas que dão um suave movimento ao cabelo.

São cortes que levam camadas a partir principalmente da parte de cima da cabeça e as pontas são sutilmente desfiadas. São perfeitos para suavizar os traços a qualquer idade e realçar os traços faciais como as maçãs do rosto ou a boca.

Corte de cabelo pixie

O Pixie é um corte que concentra o volume na parte de cima e deixa o pescoço à mostra, o que faz visualmente alongar o pescoço e também enquadra o rosto. Além disso, pode-se usar com um franjão com textura e laterais que acentuem as maçãs do rosto, cobrindo até mesmo as linhas de expressão da testa.