3 cortes de cabelo bob em camadas rejuvenescedores que farão as mulheres parecerem mais modernas e radiantes

Nos dias de verão, o corte bob sempre será uma alternativa refrescante e revitalizante, apesar de ser clássico e tradicional.

Existem várias alternativas, como o corte bob em camadas, que será perfeito para qualquer mulher que procura parecer mais jovem e evitar o calor na nuca.

O corte bob em camadas é um corte com estilo dinâmico e com muito movimento. É um tipo de técnica que traz textura ao cabelo e permite brincar com a finalização.

Existem 3 tipos de corte bob em camadas que poderiam funcionar para o seu tipo de rosto:

Corte de bob em camadas curto

Se você estiver entre aquelas que preferem desfrutar do conforto do corte de cabelo curto e esquecer do secador e do pente na sua rotina diária, optar por um corte em camadas curto será a melhor alternativa. É uma combinação de bob com um mullet. É perfeito para mulheres de 40 anos.

Corte de bob em camadas com franja desfiada

A frescura que um franjão traz com o ar casual deste corte bob em camadas é tudo o que você precisa para rejuvenescer sua aparência. É uma das alternativas mais elegantes ao corte bob. É recomendável optar por um franjão tipo cortina, que se apoie nos lados e fique entreaberto para conseguir um efeito favorecedor e de tendência.

Corte de cabelo bob em camadas com acabamento esvoaçante

A mulher que quiser parecer mais jovem sem ter que recorrer ao clássico corte bob pode optar por um corte bob em camadas que é a fusão do acabamento de um wolfcut com o destacado desfiado do aclamado jagged bob. Com volume na parte superior graças às camadas, este corte de cabelo proporciona um acabamento rejuvenescedor no rosto com uma marcante diferença entre os cabelos da frente e os de trás. Para isso, o franjão é fundamental.