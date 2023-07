Vírus do Super Mario 3 afeta vários países: do que se trata e qual é a relação com o personagem da Nintendo?

Super Mario Bros. é um dos videogames mais emblemáticos de todos os tempos, isso se não estiver em primeiro lugar. Criado pela Nintendo nos anos 80, se tornou um ícone da cultura pop desde então.

Na franquia, há um jogo que se destaca entre os demais: Super Mario Bros. 3, lançado em 1988 no Japão e em 1990 nos Estados Unidos para a plataforma NES. E em 2023 ele voltou... na forma de vírus.

A Kapersky alertou sobre uma versão de um malware presente em um jogo gratuito, intitulado Super Mario 3: Mario Forever. Evidentemente, isso não tem nada a ver com a Nintendo: é criado por fãs e os hackers o usam para seus cybercrimes.

De acordo com a multinacional de segurança de TI, o vírus atacou vários países do mundo, com México, Brasil, Colômbia, Peru e Equador, como os latino-americanos presentes no top 10. Na Europa se destacam Espanha e Rússia, enquanto Estados Unidos, Índia e Argélia completam o grupo.

São mais de 300 mil os ataques registrados. Mas, quais são os danos causados pelo vírus Super Mario 3: Mario Forever?

Super Mario 3, o vírus que tem feito muita gente no mundo chorar

Este malware danifica os computadores dos usuários que baixam o jogo gratuito. O programa instala o programa de mineração SupremeBot e um criptominerador chamado Monero, juntamente com o malware Umbral Stealer.

A empresa Kapersky explica que o Umbral Stealer rouba qualquer informação do usuário, desde credenciais até chaves de carteiras de criptomoedas. Também faz capturas de tela e obtém imagens da câmera do PC.

O malware faz o computador ficar mais lento, pois o minerador de criptomoedas Monero trabalha sem que o usuário perceba.

“Jogos piratas e gratuitos de fontes duvidosas são o terreno ideal para criptomineradores com más intenções”, indica Kapersky em seu relatório. “Computadores para jogos tendem a ter especificações altas, especialmente a placa de vídeo, que é o que é necessário em primeiro lugar para a mineração”.

Qual é a recomendação da Kapersky para evitar o malware do Super Mario 3?