Tempestade solar atingirá os Estados Unidos dentro de três dias: quais serão as consequências?

Astrônomos e astrofísicos detectaram uma tempestade solar que atingirá os Estados Unidos nos próximos três dias. O fenômeno de nossa grande estrela terá repercussões em pelo menos 17 regiões do território norte-americano. Quais são as consequências deste comportamento cíclico do Sol?

Inicialmente, a única coisa ruim que poderia ocorrer é um aumento da atividade geomagnética. O que isso significa? Significa que há mais flutuações no campo magnético terrestre, o que pode afetar as redes elétricas e sistemas de tubulações longas.

Além disso, tempestades geomagnéticas intensas podem induzir correntes elétricas nas redes de energia e causar apagões em áreas afetadas. No entanto, já existem mecanismos de emergência para evitar ou responder rapidamente a uma dessas possíveis situações e o governo norte-americano está preparado para esse tipo de atividade.

Auroras boreais em 17 estados

De acordo com o que informa o site Science Alert, é muito provável que se registrem auroras boreais em 17 estados dos Estados Unidos. Como acontece com esses fenômenos, elas só são visíveis nas regiões polares da Terra.

Cientistas do Instituto Geofísico da Universidade de Alaska em Fairbanks detalham que se espera "atividade auroral" nas seguintes regiões: Alasca, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nova York, New Hampshire, Vermont, Indiana, Maine e Maryland.

Aurora boreal sobre os Estados Unidos Twitter

O fenômeno será registrado na quinta-feira, dia 13 de julho, entre as 22:00 e as 02:00 da madrugada (horário local).

Os interessados em ver este espetáculo são recomendados a se afastar da contaminação luminosa das grandes cidades. Será essencial ter um céu escuro e limpo nas áreas próximas aos campos, longe das grandes cidades, para poder ver a atividade das auroras boreais.