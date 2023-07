Quatro curiosidades que você talvez não saiba sobre Urano, o gigante de gelo

Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, despertou o interesse de cientistas e entusiastas do espaço devido à sua natureza única e enigmática, sendo conhecido como o gigante de gelo ou gigante congelado.

Com informações da página Muy Interesante, vamos explorar quatro curiosidades fascinantes sobre este distante gigante de gelo que talvez você não conheça. Desde o seu revolucionário descobrimento até as suas extremas condições atmosféricas, Urano continua a ser um mistério a ser descoberto.

Um descobrimento revolucionário

Em Março de 1781, o cientista britânico William Herschel fez uma descoberta que mudaria nossa compreensão do sistema solar. Com a ajuda do telescópio Herschel identificou Urano como um objeto celestial diferente, desafiando a crença existente de que havia apenas seis planetas. Essa descoberta marcou o início de uma nova era na exploração espacial e ampliou nosso conhecimento do sistema solar.

Urano observado pelo telescópio Webb

O planeta mais frio

Urano, apesar de ser o sétimo planeta em distância do Sol, é incrivelmente frio. Com uma temperatura média de -201 °C e mínimas que podem alcançar os -218 °C, Urano é o planeta mais frio do nosso sistema solar. Sua localização distante e sua composição atmosférica contribuem para estas temperaturas extremas, o tornando um mundo gelado e desafiador.

Tempestades de neve desenfreadas

Além de sua intensa frieza, Urano é conhecido por seus ventos ferozes e caóticos. Os ventos neste gigante gasoso podem alcançar velocidades incríveis de até 900 quilômetros por hora. No Equador, esses ventos sopram no sentido contrário à rotação do planeta, em um fenômeno conhecido como ventos retrógrados. No entanto, nos polos, os ventos mudam de direção e seguem a rotação de Urano. Esta dinâmica atmosférica única é devida à inclinação axial quase de lado do planeta, criando um espetáculo de ventos fascinante. Em outras palavras, Urano não é um lugar propício à vida como a conhecemos.

Representação artística de Urano e suas quatro luas maiores: (da mais interna à mais externa) Miranda, Ariel, Umbriel e Titania NASA/JOHNS HOPKINS APL/MIKE YAKOVLEV

Espaçonaves já chegaram a Urano?

Apesar do fascínio despertado por Urano, até agora apenas uma sonda espacial teve a oportunidade de se aproximar deste mundo enigmático. A sonda Voyager 2 realizou um sobrevoo histórico em 24 de janeiro de 1986, proporcionando dados valiosos sobre Urano e suas características. No entanto, ainda não foi realizada uma missão orbital dedicada a este distante planeta.