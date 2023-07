Perfumes sérios para mulheres adultas

Você sabe o que é um perfume sério? Um perfume neste estilo é aquele mais potente, com notas mais trabalhas e nem tão doces, frutadas ou cítricas.

Neste caso, um dos públicos que mais gostam deste tipo de fragrância é o de mulheres adultas, que já passaram por diversos gostos no mundo da perfumaria e agora estão optando por esse tipo de aroma.

Se você está nessa fase da vida, mas não sabe em qual perfume investir, veja as dicas a seguir da youtuber Luma Servio, que se declara fã de perfumes doces, porém lista os 4 perfumes adultos que mais ama.

Essencial Oud - Natura

Com toque amadeirado e almiscarado, este é um perfume bem adulto e potente, com a madeira de oud em destaque. Por ter um aroma mais forte, deve ser utilizado exclusivamente em dias frios ou eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

Sofia - Thera Cosméticos

Também é possível encontrar perfumes adultos e florais e Sofia, inspirado em Gabrielle Chanel é um deles. O destaque está na nota floral branca.

Seus acordes completos são Toranja, Tangerina e Cassis no topo, envolvidos pelo coração em Flor de Laranjeira, Jasmim, Tuberosa, Ylang Ylang, Pera, Pimenta Rosa e Lírio-do-Vale e fundo de Almíscar, Sândalo, Cashmeran e Raíz de Orris.

Una Artisã - Natura

Outra fragrância da Natura que tem a nota de madeira em destaque, porém de forma menos ‘agressiva’ é Una Artisã. Isso acontece pois as madeiras são completadas com notas de Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes no topo, Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto no coração e Patchouli, Almíscar, Baunilha, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere no fundo.

L’Aventure Femme - Al Haramain

L’Aventure Femme é inspirado em Creed Aventus for Her, uma das marcas sempre lembradas quando o assunto é qualidade e potência. Nesta fragrância ordem se inverte e o destaque está nas notas frutadas, completadas com acordes amadeirados e até mesmo doces.

As notas de topo são Abacaxi, Groselha Preta, Bergamota e Frutas Silvestres. As notas de coração são Cedro, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

