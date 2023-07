Os signos que podem parecer indiferentes com o passado

Quando o passado feriu ou simplesmente foi muito diferente do que o esperado, alguns signos do zodíaco podem decidir enterrar essa fase com indiferença.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Gêmeos

O geminiano não quer viver os mesmos erros e pode escolher olhar para o futuro com um sorriso no rosto. Ele consegue deixar a mágoa daquilo que não saiu como o esperado no passado e prefere enfrentar o que está por vir, mesmo que seja incerto. Ao voltar sua atenção para o que pode vir, ele abre muitas portas.

Virgem

O virginiano pode pensar muito sobre algo que aconteceu, mas ele tentará minimizar os danos e seguir em frente assumindo uma postura como se não importasse mais. Ele quer virar a página e conseguir algo melhor, por isso se abrirá a novas oportunidades e tentará não demonstrar que algo o magoou ou deixou um trauma.

Aquário

O aquariano tem objetivos claros em sua vida e não consegue perder tempo valioso com o passado. Ele acha o futuro prometedor e aquilo que o motiva sempre a dar um novo passo, com estratégias e de forma prática também. Pode ser que ele enterre o que passou e não se lembre mais.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito otimista para seguir em frente e tentar deixar o passado que não foi bom desaparecer. Ele irá enfrentar o futuro com coragem e peito aberto, não se deixando mais afetar pelos problemas antigos. Isso o ajuda a começar novas fases em sua vida e se renovar completamente se for necessário.

