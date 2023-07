Os 3 signos que podem se complicar pelos outros

Alguns signos do zodíaco precisam ter cautela com as atitudes essa semana, pois podem se complicar pelas outras pessoas.

Confira quais são:

Touro

A paixão está em alta e pode movimentar os sentimentos, que precisam ser expressados de alguma forma. Cuidado para não ser excessivamente protetor com as pessoas que ama e acabar fazendo dramas que saem do controle. Pratique o autocuidado e seja cauteloso com as palavras. Coloque a racionalidade na frente e se deixe guiar por ela.

Câncer

A vontade de se aproximar, agradar e ser generoso com as outras pessoas pode acabar complicando sua vida pessoal e principalmente financeira essa semana. Não abra espaço para ser explorado e seja honesto com você e com os outros sobre o momento em que está passando. Use a comunicação a seu favor e tire um tempo para relaxar, planejando assim seus próximos passos.

Virgem

Existe uma energia nostálgica tomando conta e invadindo seus pensamentos, que podem ficar agitados e até um pouco perdidos. Não tome atitudes impulsivas e pense mais em seus sonhos, aproveitando o momento para conhecer novas pessoas e explorar sua vida sentimental de forma saudável. Sua confiança e ousadia de olhar para o novo é o que ajudará a não se meter em roubadas por carência.

