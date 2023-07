Numerologia 2023: é assim que você pode encontrar o seu número de ‘missão da sua vida’ e o significado oculto

Como calcular nossa missão de vida? É uma conta matemática simples: você deve somar todos os dígitos de sua data de nascimento.

Por exemplo, 12 de outubro de 1972 seria traduzido como 1+2+1+0+1+9+7+2, ou seja, 4+(20)=24. Se o resultado tiver dois dígitos, você terá que somá-los, ou seja, 2+4=6.

Este será o seu número de vida, de acordo com a numerologia, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Qual é a sua missão, de acordo com o seu número?

Número 1: A essas pessoas cabe ser “humildes e mansos de coração”. Elas têm criatividade, mas devem desenvolvê-la ainda mais, acreditar em seus projetos e expressar coisas novas. Um elemento primordial é deixar de se contentar com as coisas que já estão prontas, aprender a prescindir do comodismo e começar a criar e desenvolver a originalidade.

Número 2: Sua missão é aprender a se associar sem depender de alguém. Além disso, ser coerente no que empreendem, mas permitindo-se ser guiado. Devem distinguir o que é melhor e o que é bom para si mesmos e para suas vidas, o positivo e o importante em cada pessoa, situação ou relacionamento.

Número 3: Sua missão é aprender a ver as coisas de maneira positiva, dar valor agregado a tudo. Também devem desenvolver a confiança em si mesmos, a criatividade, a capacidade artística, serem otimistas, felizes, expressar alegria, encarar a vida como um jogo, com entusiasmo, paixão e júbilo, relaxar, deixar a rigidez de lado e serem flexíveis.

Número 4: Vêm para desenvolver a inteligência, encontrar a sabedoria, o sentido de responsabilidade, prestar serviço altruísta à humanidade, realizar um trabalho construtivo, com os pés bem firmes na terra, que manifeste excelência e honestidade.

Número 5: Devem ser constantes em todos os aspectos de suas vidas, aprender a desenvolver a flexibilidade, a mobilidade interna, a versatilidade, superar o medo das mudanças e aprender a usar com sabedoria sua liberdade.

Número 6: O mais importante é que vêm com a missão de desenvolver a fé, percorrer um caminho espiritual e compartilhá-lo, seguir sua intuição, seu sexto sentido, que geralmente é muito aguçado. Além disso, devem fluir com o ritmo natural da vida e dos eventos, tirando um aprendizado valioso de cada situação vivida, sem pressa.

Número 7: Vêm ao mundo para serem ouvidos e se tornarem líderes, oradores, líderes na atividade profissional que decidam seguir, dirigir grupos, expor ideias. Também devem desenvolver compaixão e misericórdia, ser independentes e acreditar em si mesmos, aproveitar e aprender com a solidão.

Número 8: Desenvolvem a ordem e a constância, aprendem a acreditar em si mesmos e no manejo de sua energia, superar os medos, ser tolerantes, flexíveis em critérios e crenças, desenvolver a confiança e a inocência curando feridas antigas, encontrar dentro de si a pureza, aprender a ser como crianças, “mansos e puros de coração”.

Número 9: Estão no mundo para concretizar coisas, aprender a terminar tudo o que começam ou começaram em outras etapas, alcançar o sucesso em tudo o que empreendem, fazer as coisas bem feitas, ser profundos, consistentes, coerentes e, acima de tudo, muito constantes.

Com informações do site Nueva Mujer