Moda: 7 looks com a bota do momento que você vai querer recriar nesta temporada

A temporada de usar as melhores botas do guarda-roupa chegou. E hoje vamos falar das botas Chelsea, especificamente as de salto grosso. Talvez seja porque elas adicionam estilo sem esforço a todas os nossos looks de outono e inverno ou talvez seja porque são extremamente confortáveis, fáceis de vestir e práticas; seja qual for o motivo, eles são a tendência dominante de calçados nesta temporada.

Se você está de olho na tendência, mas não encontrou a inspiração de look de que precisava, fique tranquila! Selecionamos alguns looks com diversas peças, desde jeans relaxados e blazers oversized, até vestidos de malha. Em outras palavras, há inspiração suficiente para o resto do inverno.

7 looks com as botas Chelsea para recriar nesta temporada

As botas volumosas dão um toque cool aos vestidos básicos de malha, e a combinação do look não poderia ser mais fácil adicionando uma jaqueta de couro.

Deixe de lado suas botas básicas quando for usar calça jeans e opte por botas Chelsea para dar um toque de vanguarda ao visual. Complete com um casaco animal print para trazer elegância ao look.

É claro que não poderia faltar um look all black com a bota queridinha e confortável, não é mesmo?

Embora as botas possam não ser o seu primeiro pensamento ao usar um conjunto de saia polido, as botas Chelsea garantem que o visual saia perfeito.

Outra grande tendência com a qual as botas combinam perfeitamente? Minivestidos. Aposte em um vestido quente, acessórios coloridos e uma bota que fuja do preto, como a branca abaixo para a melhor vibe de 2023

Um trench coat clássico e botas chelsea fazem uma combinação perfeita no paraíso do clima de transição

Por fim, use-os com seus looks casuais e quentes. Mesmo se você estiver saindo para tomar um café rápido, as botas são uma opção mais estilosa do que tênis e tão confortáveis quanto.

