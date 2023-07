Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Raziel

Estão chegando mudanças que vão te descontrolar emocionalmente, mas você terá força e firmeza para assumi-las porque depende se você alcançará seus objetivos.

Touro - Arcanjo Uriel

Você tem em suas mãos o poder de resolver os problemas que estão te afetando e não te deixam seguir em frente. Tome decisões para que você limpe o caminho dos obstáculos. Enfrente o que está por vir com amor.

Gêmeos - Arcanjo Miguel

Você tem que enfrentar seus medos e ser corajoso para enfrentar os problemas. Você se preparou para ter sucesso, então continue, pois você vai conseguir. Apenas liberte seu ambiente das más energias.

Câncer - Arcanjo Metatron

Você tem que se organizar e estabelecer prioridades para atingir a meta que se propôs para que a abundância e a prosperidade entrem em sua vida. Avance no melhor caminho.

Leão - Arcanjo Yerathel

Existem decisões que têm consequências muito fortes, mas que são necessárias para que você alcance a tranquilidade e a harmonia em seu ambiente. Yerathel é o anjo que o ajudará a ter forças para alcançá-lo.

Virgem - Arcanjo Azrael

Não deixe que energias negativas e rancores fiquem em seu coração. Elimine tudo de ruim e prepare-se para o sucesso e a abundância em sua vida. Hora de curar as feridas e seguir em frente.

Libra - Arcanjo Gabriel

Resolva com amor todos os problemas que surgirem e encha-se de paciência quando sentir desespero. O caminho para o sucesso é alcançado com esforço e você contará sempre com o seu protetor nos momentos de dificuldade.

Escorpião - Arcanjo Haniel

Você sabe que tem potencial para aceitar qualquer desafio que lhe seja proposto, então encha-se de força e seja firme em suas decisões porque a sorte está do seu lado.

Sagitário - Arcanjo Sandalphon

Não se desespere porque as coisas não acontecem como você gostaria. Angústia e preocupação só trazem energias negativas. Força de vontade e integridade para enfrentar os problemas.

Capricórnio - Arcanjo Ariel

Tenha confiança em si mesmo para seguir em frente. Sua inteligência e determinação também são importantes, então não pare porque você tem a prosperidade em suas mãos. Peça ao anjo Ariel para enchê-lo com sua magia divina para dar passos firmes.

Aquário - Arcanjo Rafael

O mais importante para curar as feridas do coração é deixar o passado para trás e parar de procurar uma resposta para algo que não funcionou ou já não faz sentido. Se ilumine com sua luz divina para pensar no futuro em harmonia.

Peixes - Arcanjo Zadkiel

Não deixe que sentimentos negativos invadam seu coração. Não vale a pena pensar no que poderia ter sido. Levante seu ânimo e siga em frente, o amor vai bater na porta do seu coração muito em breve.

