Estas 2 moedas da família do Real que podem valer até mil reais! Confira se você possui alguma delas

Colecionar moedas é uma atividade que muitas pessoas possuem. Contudo, algumas sabem o valor exato de cada item que guarda, já outras não fazem ideia de que moedas raras e que apresentam dinheiro podem valer muito mais do que parece.

É o caso das modas que você confere neste que, de acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, podem valer quase R$ 1 mil juntas.

1 centavo de 1994

A primeira moeda rara é a de 1 centavo lançada em 1994. Segundo o catálogo de moedas brasileiro, foram feitas mais de 887 milhões de unidades neste ano. Entre esse número, algumas saíram co o reverso invertido (180º), que pode render ao proprietário R$ 280.

5 centavos de 1997

Outra moeda rara está no meio das que foram lançadas em 1997. Com o tal de 235 milhões de unidades fabricadas, algumas foram trocadas e produzidas no disco da moeda de 1 centavo, em um erro conhecido como disco trocado. Neste caso, o defeito é mais raro e pode render ao dono da moeda até R$ 700.

Como identificar uma moeda rara?

Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar os detalhes, como quantidade de moedas emitidas, número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. No caso das moedas que foram citadas, o que tornam elas raras foram os erros cometido na hora da confecção.

