Assim ouve-se Freddie Mercury cantando “My Heart Will Go On” graças à Inteligência Artificial

Freddie Mercury faleceu em 1991, mas sua voz é eterna. Cantor de sucessos como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Are the Champions e We Will Rock You, entre muitos outros, cada vez que é tocada revive. Mas agora a Inteligência Artificial foi além.

Usando a tecnologia, os fãs se encarregaram de manipular suas vozes para interpretar outros temas, muito mais recentes. É o caso de My Heart Will Go On, de Céline Dion.

A canção principal do filme Titanic (1997) foi escrita por James Horner. A poderosa voz da canadense a transformou em um hino ao amor, erguendo-se como um dos singles mais vendidos de todos os tempos, além de ser vencedora de 4 prêmios Grammy e do Oscar de Melhor Canção Original.

O canal do YouTube AI Covers Music, especialista neste tipo de criações, publicou a versão de My Heart Will Go On interpretada pelo mítico Freddie Mercury.

Seu vídeo, carregado em 3 de julho passado, já tem mais de 130 mil visualizações, com 6.2 mil polegares para cima. A conta tem "apenas" 2.69 mil seguidores, portanto a quantidade de interações superou tudo.

No TikTok, um usuário tirou várias fotos e transformou-as em um vídeo musical.

O resultado é impressionante, especialmente porque ouvimos versões da Inteligência Artificial interpretando outros artistas e eles não são tão incríveis.

Talvez esteja em débito quando se trata de cantar a parte principal da música: ali é impossível para a máquina alcançar a soberba voz de Freddie Mercury.

Qual é a sua opinião sobre a adaptação? Você gosta deste tipo de interpretações por parte da Inteligência Artificial ou acha que é uma falta de respeito ao artista?

O contribuição de Freddie Mercury para o mundo da música

Freddie Mercury Legendario cantante británico

Nascido em Zanzibar em 1946 e falecido em Londres em 1991, Freddie Mercury é considerado como um dos melhores cantores de rock de todos os tempos.

Ele se destacou pelo seu alcance vocal, técnica, capacidade de compor temas e presença no palco. Liderando o Queen, ele protagonizou os melhores momentos da música na década de 80.

Mercúrio tinha um alcance vocal de quatro oitavas, o que é incrivelmente raro ... e é por isso impossível de ser alcançado pela Inteligência Artificial. Ele podia cantar notas altas e baixas com facilidade, além de ser capaz de mudar de registro sem problemas.

Um dos maiores, embora morto há mais de três décadas, ainda está vivo em sua voz.