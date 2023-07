Universidade de Harvard: os melhores alimentos para o cérebro

A especialista Uma Naidoo, psiquiatra nutricional e professora da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, explica que existem alimentos que melhoram o estado de humor, a memória e ajudam o cérebro a funcionar muito melhor.

Alimentos ideais para o cérebro

A especialista indica que a saúde mental e a alimentação se complementam da mesma forma que o cérebro e o intestino, obtendo bons ou maus resultados para o organismo.

Um dos fundamentos biológicos para entender essa relação tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino têm a sua origem nas mesmas células do embrião e permanecem conectados à medida que o ser humano se desenvolve”, explica a BBC Mundo em seu portal web.

Portanto, se não houver uma alimentação saudável, o intestino se inflama e sofre as consequências, afetando a ansiedade e desenvolvendo doenças como a depressão.

"Existe uma ligação direta entre a comida e o estado de humor", diz a especialista.

Estes são os 6 alimentos mais benéficos para melhorar o estado de humor e reforçar o cérebro

Especiarias

São conhecidas por suas propriedades antioxidantes. A cúrcuma, por exemplo, reduz a ansiedade. Por outro lado, o açafrão é outra especiaria que a especialista adora, pois "tem efeitos no transtorno depressivo maior".

Alimentos fermentados

Além do iogurte natural, há variedades como chucrute, kimchi e kombucha. “O iogurte rico em probióticos pode ser uma parte poderosa da dieta”, acrescenta Naidoo, mas não se recomenda que seja submetido a calor.

Nozes

Além de serem anti-inflamatórios e antioxidantes, potencializam o pensamento e a memória. Naidoo recomenda comer 1/4 de xícara por dia.

As frutas secas trazem benefícios para a saúde | Foto: Referencial

Chocolate Amargo

Conhecido como uma excelente fonte de ferro, protege os neurônios e ajuda no estado do humor. Em 2019, um estudo indicou que 70 por cento de 13 mil adultos reduziram os sintomas depressivos com o chocolate amargo.

ABACATE

“Eu adoro misturar abacates, grão-de-bico e azeite de oliva como uma deliciosa pasta para passar em uma torrada de pão integral de centeio ou como molho para vegetais recém-cortados”, acrescenta Naidoo.

FOLHAS VERDES

Por fim, o alimento essencial para o cérebro são as verduras de folhas verdes: “Verduras como espinafre, acelga e dente-de-leão também são uma excelente fonte de ácido fólico”.