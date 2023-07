Um em cada 10 homens sofre de síndrome de pênis curvado

Um em cada 10 homens (1,6 milhões) nos Estados Unidos sofrem de doença de Peyronie, também conhecida como síndrome do pênis curvo, mas a maioria ou quase todos que sofrem dela, ficam calados por causa da vergonha do estigma social.

O urologista Mohit Khera, do Baylor College of Medicine, no Texas, deu ao Daily Mail a cifra sobre a condição que causa um pênis curvado. Ele explicou que essa patologia não permite que o pênis fique reto durante uma ereção, ou mesmo quando está flácido. Quem sofre desta condição sente dor durante as relações sexuais.

O especialista explicou que com esta doença o pênis não fica ereto porque se forma um tecido cicatricial, chamado placa debaixo da pele do pênis. Em um membro masculino normal, o tecido esponjoso se expande facilmente para se encher de sangue e produzir a ereção, mas com esta patologia isso não é possível devido ao endurecimento da placa.

O urologista explicou que a causa de Peyronie pode ser lesões durante relações sexuais, masturbação ou atividade física. Quando a lesão começa a cicatrizar, ela produz endurecimento que dificulta a ereção.

O pênis curvado pode se dobrar em ângulos de até 180 graus, seja ereto ou flácido.

Devido à dificuldade de ereção, os homens que sofrem desta doença costumam ter disfunção erétil, assim como problemas de depressão clínica e ansiedade. Pensar no contato sexual com sua parceira os preocupa extremamente, algo que afeta suas relações e qualidade de vida.

“Os pacientes que com essa doença geralmente sofrem também de depressão. Sentem que há uma desfiguração”, disse o especialista, que indicou que um estudo de 2021 no “Journal of Men’s Health” determinou que 27% dos pacientes de Peyronie sofrem de depressão clínica.

Se forem ao médico a tempo, é tratável

A maioria dos pacientes sofre “em silêncio” com o pênis curvado, diz o Dr. Khera. “Sua vergonha os faz calar, mas o que eles não sabem é que essa mesma vergonha também os piora, pois, ao não falarem com um especialista, agravam ainda mais.”

A doença de Peyronie é curável se tratada a tempo. Se procurar ajuda nos primeiros sintomas, é minimizada a possibilidade de sofrer a longo prazo.

O Dr. Mohit Khera indicou que o tratamento envolve cirurgia para remover a placa ou injeções para que seja quebrada. Também podem ser aplicados dispositivos de tração, como o RestoreX.

Ele explicou que há duas fases da doença: a ativa, que é quando está sendo formado o tecido de cicatrização, e é caracterizada por ser muito dolorosa. Nesta fase, é melhor não aplicar tratamento, pois se a placa for removida, ela continuará aparecendo e terá que ser removida novamente no futuro.

A outra fase é a passiva. Aqui a placa já foi formada por completo e o pênis deixa de se dobrar. É neste momento que ele pode se endireitar com um dispositivo de tração.