Threads ultrapassa 100 milhões de usuários e quebra um impressionante recorde que estava nas mãos do ChatGPT

Apenas quatro dias se passaram desde que o Threads foi lançado pela equipe técnica da Meta. Começou em 6 de julho e, até o dia 10, já tinha ultrapassado 100 milhões de usuários. Não sabemos se o serviço se manterá ao longo do tempo, mas o início desta nova rede social de Mark Zuckerberg é bastante animador.

Outras redes sociais demoraram muito para ultrapassar este número de usuários, se o compararmos com o tempo em que o Threads conseguiu.

Certamente, o impulso do Instagram ajuda muito. Mas é surpreendente que mais de 100 milhões de pessoas (incluindo empresas, negócios ou empreendimentos) tenham se juntado a esta nova rede social.

A tal cifra de usuários, anunciada pelo próprio chefe do Instagram, Adam Mosseri, quebra um recorde que até esta manhã estava nas mãos do ChatGPT.

O mecanismo de Inteligência Artificial do OpenAi levou dois meses para alcançar os 100 milhões de usuários; um tempo impressionante em comparação com outras plataformas da Internet.

Se ele ficou surpreso com o ChatGPT, imagine o impacto que Threads conseguiu em menos de uma semana.

Quanto tempo levou para as redes sociais chegarem a 100 milhões de usuários?

TikTok: 9 meses

Google+: 14 meses

Instagram: 26 meses

MySpace: 36 meses

SnapChat: 44 meses (pt)

Facebook: 54 meses

Twitter: 65 meses

Uma resenha do Xataka cita um especialista em estatísticas que destaca o impulso do Instagram, com 1,3 bilhão de usuários no mundo. “Está perto de alcançar 10% da rede social”, disseram.

O número também é impressionante, já que Threads ainda não começou operações na Europa. Não pode ser baixado no Velho Continente devido a problemas regulatórios.

De acordo com Adam Mosseri, chefe do Instagram, ainda não chegou à Europa "devido à complexidade de cumprir algumas das leis que entrarão em vigor no próximo ano". Ele alertou sobre isso em uma conversa com The Verge. "Não queremos lançar nada que não seja compatível com o que sabemos e o que acreditamos que está por vir".

“Apenas levará mais tempo para nos certificarmos não só de que estamos cumprindo as regras”, acrescentou Mosseri, “mas também de que qualquer afirmação que façamos sobre como implementamos o cumprimento resista ao nosso conjunto muito alto de documentação e centros de teste internamente”.