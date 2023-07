Quais são os empregos que já estão em risco devido à Inteligência Artificial (IA)?

A última onda da Inteligência Artificial (IA) ocorreu ao final de 2022 com a chegada do ChatGPT, uma aplicação da OpenAI, que, com o apoio da Microsoft, pode dar respostas semelhantes às humanas em todos os tipos de perguntas. Além disso, em questão de minutos, pode gerar ensaios, discursos e até receitas. Além disso, outras empresas tecnológicas criaram seus próprios programas. Um exemplo claro foi o Google com o sistema Bard.

Não são a solução para tudo, no entanto, de acordo com uma pesquisa realizada pela BBC, essas plataformas estão sendo lançadas para navegar no sistema de dados disponíveis na internet.

Significa alcançar um acesso completo a um oceano de informação disponível e impossível de digerir, mesmo para uma equipe especializada de humanos. Isso levou a enorme incógnita sobre os tipos de trabalhos que já estão em risco devido à Inteligência Artificial.

De acordo com a publicação do meio citado, um relatório da Goldman Sachs afirmou que a Inteligência Artificial poderia substituir cerca de 300 milhões de postos de trabalho a tempo integral.

“Essa perda de empregos não recairia igualmente em todos os estratos da economia”, é explicado de acordo com os resultados das estatísticas.

O relatório detalha que 46% das tarefas em profissões administrativas e 44% em profissões jurídicas poderiam ser automatizadas. Além disso, apenas 6% na área da construção e 4% na manutenção poderiam ser substituídos.

Da mesma forma, o relatório indica que a introdução à inteligência artificial poderia impulsionar a criatividade e o crescimento, além de ter a possibilidade de criar novas oportunidades de emprego que serão modificadas com as mudanças que, como se pode observar em vários países, estão sendo observadas que estão avançando rapidamente e estão usando a IA na sua rotina.

Esta é a lista de cursos universitários que desaparecerão no futuro, segundo a IA:

Tradutor e intérprete: Esta profissão é uma das que mais tem chances de desaparecer, isso se deve ao fato de que muitos aplicativos ou dispositivos já podem realizar esta ação de maneira mais eficaz.

Contador: Uma das carreiras mais populares em nosso país pode ser ameaçada pela Inteligência Artificial. Isso se deve ao fato de que muitas empresas estariam usando essa tecnologia devido à sua exatidão com os números.

Matemática: Apesar de ser uma das ciências mais importantes no mundo, ela pode ser ameaçada pela precisão que a inteligência artificial propõe em cálculos.

Escritores de livros ou artigos: Esta área da carreira de ‘Linguagem’ pode ser afetada pela inteligência artificial, que já consegue compor textos com bastante exatidão, embora muitos leitores tenham feito muitas críticas nas redes sociais, pois eles preferem o ‘toque humano’.

Engenheiro especializado em Blockchain ou Criptomoedas: Uma das últimas tendências no mundo, como as criptomoedas, e o estudo delas podem ser substituídos pela inteligência artificial. Isso se deve à quantidade de dados que podem ser armazenados e às suas incríveis previsões que podem ser feitas.