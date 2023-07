Por que os anéis de Saturno brilham? A explicação científica da imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb

Saturno Esta imagem, de junho de 2023, apresentada pelo Instituto de Ciência do Telescópio Espacial mostra o planeta Saturnoe três de suas luas (Encélado, Tetis e Dione) fotografadas pelo Telescópio Espacial James Webb. Em infravermelho, se vê o planeta escuro porque a luz solar é absorvida pelo metano da atmosfera. (NASA, ESA, CSA, JWST Saturn Team via AP) (Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP)

O Telescópio Espacial James Webb impressionou esta semana com imagens surpreendentes dos anéis de Saturno brilhando no Sistema Solar. Por isso, com uma boa dose de ciência, vamos ajudar você a compreender melhor um dos gigantes gasosos do nosso vizinho galáctico.

Um relatório da NASA explica que o telescópio espacial usou a câmera de infravermelho próximo, conhecida como NIRCam. Na imagem, os quatro anéis brilham intensamente em detalhes.

Também na mesma fotografia, três das luas de Saturno são vistas como pontos brilhantes em suas proximidades. A vista de Saturno não é comum, pois se percebe como “o gás metano absorve a maior parte da luz solar que chega à atmosfera do planeta”, acrescenta a NASA sobre um dos elementos que se juntam para estabelecer esses brilhos sobre os anéis.

Saturno e seus anéis pelo telescópio espacial James Webb. Imagem: NASA

Por que os anéis de Saturno brilham?

Os anéis de Saturno brilham devido a uma combinação de vários fatores. Em primeiro lugar, por serem compostos principalmente por partículas de gelo, rochas e pó. Estas partículas têm a capacidade de refletir a luz solar que incide sobre elas, o que contribui para o seu brilho.

Além disso, as partículas de água congelada atuam como pequenos espelhos, o que significa que podem refletir a luz em múltiplas direções. Isso cria um efeito de dispersão da luz, o que torna os anéis altamente visíveis da Terra.

Outro fator importante é a geometria dos anéis. Os anéis que rodeiam Saturno estão dispostos em camadas concêntricas em torno do planeta e têm diferentes densidades e espessuras em diferentes partes. Isso faz com que a luz que passa por eles se refrata e se reflete de maneira diferente, o que contribui para o seu brilho e aparência estruturada dos anéis.

Além disso, a luz solar que atravessa os anéis de Saturno também pode ser difratada e dispersada por partículas, o que cria efeitos visuais interessantes e contribui para o seu brilho geral.