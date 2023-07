Os 3 signos que se tornam o centro das atenções

Reprodução THE BOLD TYPE (Philippe Bosse/Freeform)

Mais uma semana de julho de 2023 começa e alguns signos do zodíaco se tornarão o centro das atenções durante essa fase.

Confira quais são e como lidar com isso:

Sagitário

É um momento de ambição, carreira e sonhos alcançados. Sua energia agora é perfeita para criar planos e estratégias, mas será impossível não se tornar o centro das atenções desde já. Lembre-se de usar sua criatividade, comunicação e causar uma boa impressão. Nutra sua confiança positivamente acreditando nas próprias ideias e sabendo que elas o levarão ao sucesso. A intuição o ajudará nesse caminho e transformações serão feitas. Hora de se apegar ao instinto!

Capricórnio

Você brilha e é percebido agora! Sua mente e vida se expandem agora com novas percepções, aventuras e oportunidades. A energia para resistir e explorar a vida fora do comum invadem seu peito, dando coragem e o deixando receber ainda mais conhecimento para expandir seus horizontes. Aproveite as oportunidades transformadoras que surgem conservando sempre a honestidade, humildade e a valorização das pessoas que o amam e sempre estiveram ao seu lado.

Aquário

Existem mudanças e uma jornada de crescimento pessoal o colocando em destaque agora para a carreira e também na vida pessoal. Trabalhar em equipe não será um problema e existe uma chance de formar parcerias, negócios e planos que atrairão muito sucesso. Nutra sua criatividade e deixe que ela flua nos ambientes que frequenta. Existe apenas o cuidado extra para não despertar o ciúme e criar dramas com outras pessoas que o veem como um adversário ou que simplesmente tem medo de perder você para outra pessoa.

Confira mais:

Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 14 de julho de 2023

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana