Numerologia 2023: pessoas com estes 3 números mestres nascem para governar

Uma pessoa nascida com um número mestre tem um senso inato de que deveria fazer parte de algo maior, algo que importaria para o resto do mundo, como detalhado pelo site India.com

Os números 11, 22 e 33 são os únicos números mestres em numerologia, pois são compostos de 1, 2 e 3. Esses são os números que compõem o Triângulo da Iluminação.

Número 11

Segundo o site India.com, pessoas com o número 11 nascem com influências cármicas. Se prestarem atenção aos seus pensamentos e os usarem para o bem, são verdadeiros médiuns.

“Eles têm controle sobre seu próprio destino. Embora sejam de caráter estranho e busquem reclusão para consolo, eles também podem ser descritos como um exército de uma pessoa só”, detalhou.

Número 22

Uma pessoa nascida no dia 22 tem muito potencial como líder, organizador ou construtor de um negócio ou organização.

A pessoa terá uma visão e a capacidade de realizá-la. Você será capaz de imenso poder, mas pode ficar aterrorizado com o alcance de suas ambições.

Número 33

Se o total de sua data de nascimento completa terminar em 33, não converta o resultado em um único dígito.

O número de caminho de vida 33 é um número mestre, também com poder cósmico.

Ainda de acordo com as informações, as pessoas que têm números mestres em seus nomes ou datas de nascimento geralmente são dotadas de habilidades únicas que as diferenciam do resto da população.

