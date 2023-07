Moda: 5 ideias de looks com blazer e jeans para todas as idades para se inspirar

Blazer e jeans é a combinação preferida de muitas de nós não é mesmo? Ele ao mesmo tempo que eleva o casual para sofisticado, pode passar tanto um ar mais elegante, dependendo da combinação, quanto um ar mais descolado. Se você também adora blazers e jeans, os looks abaixo a deixarão igualmente empolgada com as temperaturas mais baixas e com novas maneiras de usar todos os blazers que você está acumulando.

Por isso, vamos falar de cinco novos looks de blazer e jeans para experimentar este ano, acompanhadas de todos os itens que você precisará para copiar os looks.

5 ideias de looks com blazer e jeans para você se inspirar

Primeira combinação:

Blazer + suéter de gola alta + jeans claros + botas

Com ele, você fica além de quentinha, estilosa.

Segunda combinação:

Blazer oversized + bucket hat + cropped + jeans reto + mocassim

Este é um look clássico e atemporal. A escolha pelo jeans reto, deixa o look com mocassim e meia ainda mais sofisticado. E optar por um cropped e calça de cintura alta por baixo do blazer oversized, trás sensualidade ao look. Para finalizar, o bucket hat, que tem conquistado as fashionistas.

Terceira combinação:

Blazer oversized + cropped + jeans + botas de cowboy

Há algo sobre a justaposição de botas de cowboy e um blazer que não sabemos explicar.

Quarta combinação:

Blazer de couro + suéter + jeans + tênis

Blazers de couro elevam naturalmente qualquer look. E, se você optar por uma versão oversized e adicionar um suéter de gola alta de tom neutro, ficará ainda mais estilosa.

Quinta combinação:

Blazer oversized + cinto + Jeans + salto

Esta é a roupa perfeita para um encontro noturno ou no fim da tarde. O cinto traz mais elegância ao look, além de marcar a silhueta. O scarpin, é para aquelas que não querem deixar o salto alto de lado.

