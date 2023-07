Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 14 de julho de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar julho de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 10 a 14 de julho de 2023:

Áries

Esta semana você vai quitar as pendências que tinha e vai colocar suas dívidas em dia, o que vai te dar tranquilidade. Você está no momento certo para trazer à tona essa força interior e tomar decisões que o ajudem a progredir em sua vida pessoal, principalmente para se livrar das pessoas tóxicas ao seu redor.

Semana para remover o negativo que você tem passado nos últimos dias e ter boa sorte em questão de novos empregos mais bem remunerados. Você deve ter cuidado com problemas de estresse e ansiedade, ajude sua mente a controlar essas situações, exercitando-se mais e tentando dormir melhor.

Touro

Serão dias de triunfos no trabalho e no seu próprio negócio, então você deve ser mais cauteloso com relação a quem se envolve e estar se prevenindo de alguém que possa ter inveja e maus desejos.

O sucesso será seu e você realizará seus estudos e fechará contratos que tinha pendentes. Você irá a reuniões em questão de trabalho devido a mudanças de cargos e readequação de pessoal.

Você terá alguns problemas com seu parceiro romântico por causa de ciúmes e brigas, tente se dar espaço em seu relacionamento amoroso.

Veja: A revelação que cada signo receberá essa semana

Gêmeos

Você receberá um pedido de casamento ou relacionamento formal. Hora de tomar as rédeas de sua vida e colocar caráter em seus relacionamentos, porque é a única maneira de seguir em frente.

Além disso, pode surgir um novo emprego. Serão dias de boa sorte em tudo o que for fazer, apenas procure ser prudente e não comente nada que tenha em seus planos.

Será uma semana de ideias e negócios positivos. Você passará por uma cirurgia e tudo ficará bem. Destaque nos estudos.

Câncer

É hora de você fazer as malas e fazer uma viagem ou mudar de casa; pois haverá movimentos de energia positiva e mudanças. Sem dúvida, um amor de longe chegará até você com muita paixão.

Não tenha medo de se apaixonar, pois é a sua hora de viver a dois. Você terá a oportunidade de avançar no que se propõe e sua mente será mais forte e positiva.

Você deve ter mais equilíbrio em sua vida amorosa, deixe de lado os ciúmes e a raiva sem motivo, lembre-se que seu signo é muito temperamental e isso faz com que você tenha muitas brigas, então foque e estimule a paciência em sua vida.

Leão

É hora de amadurecer e visualizar o que deseja para o seu futuro. Pode facilmente realizar procedimentos e questões legais, tudo será feito sem problemas.

Sua força espiritual estará muito alta nestes dias e você poderá se livrar de todos os problemas de trabalho e estudo que estava arrastando.

Desconfie das pessoas que falam com você sobre amor e tome cuidado. Estimule ainda mais sua capacidade e engenhosidade para fazer novos negócios, você sempre será o primeiro em tudo, até porque seu objetivo na vida é o sucesso.

Confira: Os 3 signos que vivem a paixão na próxima semana

Virgem

Dias de boa sorte. Chance de se antecipar a qualquer problema que você tenha e você finalmente se livrará de situações complicadas.

Você está no momento de amadurecer e tomar as rédeas da sua vida, então chegará uma oportunidade importante. É indiscutível que seu signo é dominado pelo sexo e por se sentir amado, mas evite trair os sentimentos dos outros.

O dinheiro extra virá. Você deve consultar o seu médico para verificar uma infecção se tiver sintomas.

Libra

É hora de se sentir livre, sem amarras, para dar mais importância ao que você quer da sua vida e se colocar em primeiro lugar antes dos outros. Será uma semana para se reinventar e trazer o melhor de você no trabalho e na vida pessoal.

Você é o mais justo e isso o torna merecedor da vitória. Sua inteligência e intelecto superam qualquer um, basta colocá-lo em prática e verá como funciona para você em tudo o que fizer.

Um amor do passado está esperando por você para voltar, então é melhor você tentar ficar em paz, tentar fechar círculos e seguir em frente em sua vida amorosa; sempre em frente.

Escorpião

Será uma semana para brilhar sem limites para deixar para trás tudo o que lhe causou dor e estresse. Você terá sucesso em seus projetos de trabalho e mudanças de casa, não duvide porque a boa sorte sorri para você.

Você deve mudar sua atitude, não ser dramático e drástico em suas decisões de trabalho e vida, é hora de remover esses pensamentos negativos de sua existência. É tempo de reconciliação consigo mesmo e com os outros, porque “El Sol” é a carta do perdão e da eliminação da culpa do passado.

Serão dias de muito trabalho e muita pressão de seus chefes, procure não se irritar e tenha paciência para conseguir terminar tudo que tem pendente.

Sagitário

Sorte que vai ajudar a crescer economicamente. Não tenha medo de tomar essa decisão e encare com força todas as mudanças que estão por vir.

Peça o quanto quiser porque será dado a você, apenas ignore os comentários ruins dos outros. O seu signo é o mais inteligente e está no tempo perfeito para começar uma vida de triunfos.

Sempre lute sempre por um ideal ou objetivo que importa, você deve fazer as coisas que mais deseja na vida e não se sentir preso a um trabalho porque não vai funcionar para você no futuro.

Quem está em um relacionamento deve ter comunicação sentimental e não falhar nesse quesito em momentos de crise.

Leia também: Os 3 signos que vivem novas experiência intuitivas na semana que vem

Capricórnio

Sem dúvida, o verdadeiro amor entrará em sua vida. Dias de triunfos nos estudos e no ambiente de trabalho, mas você deve se lembrar que você é o signo mais perseguido pela inveja e pelo mau-olhado, então você deve se proteger de qualquer energia negativa.

Você terá mais vantagem no financeiro e fará a viagem com que tanto sonhou. Como você é muito responsável e consciente, é hora de assumir o comando da sua vida para ser uma pessoa melhor e assumir tudo o que faz antes dos outros.

Sua carta tem energia suprema, se você souber usar a seu favor ela vai te ajudar a crescer profissionalmente.

Aquário

É hora de estar no topo e se livrar de suas inseguranças, retomar seus estudos e se tornar ainda maior como pessoa.

Cuidado com os maus amigos, não empreste dinheiro para quem não confia. Você está no momento de construir e pode abrir um bom negócio.

Sempre meça suas palavras e ações para não se machucar em nenhuma discussão. Preste atenção nas coincidências que ocorrem em sua vida para que elas te orientem por onde ir e alcançar o que tanto deseja. Não discuta sem motivo no trabalho, pois terá uma boa proposta e precisa cuidar da energia.

Peixes

Haverá dias em que você se sentirá bem e receberá ofertas de emprego com melhor remuneração. Você mudará seus pensamentos e será um líder.

Não duvide a qualquer momento que o sucesso chegará à sua vida, mas não se esqueça que a qualquer momento tudo o que você construiu pode ruir e só restaria a sua força espiritual para recomeçar. Sempre esteja firme, forte e com fé em si mesmo!

Prossiga com cautela ao fazer seus planos. Seu signo está em uma fase de mudanças para valorizar tudo o que te faz feliz. Não diga mais não ao amor, é hora de se relacionar. Casais podem receber a notícia de uma gravidez.

Veja mais: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 9 a 15 de junho de 2023