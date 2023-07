Carolina Herrera: sapatos que parecem “horríveis” e que nenhuma mulher deve usar

A estilista venezuelana Carolina Herrera é um referencial da indústria da moda no mundo. Ela mesma representa a elegância e a sofisticação, elementos que a distinguem como a “Empresa da Elegância”.

Em cada declaração ou entrevista que ela tem a oportunidade de falar sobre sua carreira, a estilista não deixa de dar mordazes mas sinceros conselhos de vestuário, e alguns são seguidos ao pé da letra e outros geram controvérsia.

Uma das recomendações que gerou polêmica, foi na famosa entrevista que a jornalista Adela Micha fez em 2015, onde revelou quais sapatos devem ser evitados por toda mulher.

Os tênis são horríveis

“Eu não ando com tênis, mas com sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão para academia e depois usam as mesmas roupas para sair. Parecem horríveis! Tudo tem seu momento”, disse a criativa do mundo da moda.

Herrera reconheceu que não usa esse tipo de sapato porque tira a elegância de uma mulher, então nem por engano, nem porque sejam confortáveis, uma mulher com mais de 30 anos deve usar esses calçados.

"Não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir de jovem", disse ela.

A infalível camisa branca

Ela também falou sobre a peça que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher, a camisa ou blusa branca. Ela considera que esta peça de vestuário eleva todos os tipos de trajes.

"A camisa branca me diverte, para mim é quase uma questão de segurança", disse na entrevista.

“É sabido que não é necessário vestir marcas caras para ser elegante. A elegância não é definida pelo dinheiro ou pela beleza. Tem a ver com a originalidade, com o estilo, com a forma de pensar e de se mover.”