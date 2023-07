Assim é como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes enfrentam a segunda-feira (10), segundo o tarot

Outra semana já começou e que tal ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, basta conferir todos os detalhes que deixamos a seguir para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se esforçou bastante nos últimos tempos, Sagitário, e as cartas alertam que agora as recompensas do universo devem chegar em sua vida. Aproveite esta fase que os astros trazem.

Por fim, as cartas do tarot te deixam um conselho: siga investindo em você e em seu potencial, pois isso só te fará avançar em sua jornada.

Capricórnio

Você tem entrado em certo “desespero” quando o tema é amor e relacionamento, devido a isso o tarot te deixa um conselho: tenha paciência, pois no momento em que menos esperar é que a pessoa especial chegará em sua vida, não se apresse.

Aquário

Embora a empatia seja um dos pontos mais fortes da pessoa de Aquário, para esta semana o tarot te aconselha a cuidar mais de você. Não há de errado em ajudar os demais, desde que isso não tome todo o tempo e impacte sua jornada.

Peixes

Você sentirá como sua semana começa com a energia em alta, Peixes, e embora isso seja algo positivo, tome cuidado para não tentar abraçar o mundo e no fim das contas ficar “devendo” algo.

Por fim, as cartas alertam para que cuide e dê mais atenção ao seu companheiro.

