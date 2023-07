As revelações de 10 a 16 de julho de 2023 para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Mais uma semana já se iniciou e que tal conferir a mensagem das cartas do tarot para o seu signo, no período de 10 a 16 de julho de 2023? Sem mais delongas, basta que confira os detalhes a seguir para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - O Imperador

Essa será uma semana na qual a prosperidade financeira chega em sua vida, Áries, mas você deve tomar cuidado para não sair gastando sem pensar ou cair em armadilhas. Utilize sempre e confie em sua intuição antes de tomar qualquer decisão.

Por sua vez, as cartas alertam que o amor finalmente deve chegar em sua vida, com alguém no qual você deve construir um relacionamento sólido.

Touro - Rei de Copas

Você sempre se esforçou ao máximo para conseguir aquilo que deseja, Touro, e as cartas do tarot alertam que suas decisões nos próximos dias é que definirão o êxito que terá no campo profissional, então esteja atento.

Quando falamos no amor, você criará um vínculo com quem menos espera e esta pessoa está mais próxima do que imagina. Fique atento apenas com o ciúmes em excesso porque isso pode acabar te prejudicando.

+ Você pode se interessar por:

Gêmeos - Ás de Copas

A carta da pessoa de Gêmeos indica um ciclo bastante positivo, marcado por muito amor, prosperidade, harmonia e felicidade. Aproveite este momento em que a energia e a espiritualidade estão em alta.

Por fim, sobre o amor, o tarot revela que você e seu companheiro já estão preparados para dar o próximo passo.

Câncer - O Carro

É possível que se sinta um pouco sufocado nos próximos dias devido à quantidade de trabalho que tem acumulado e por uma dívida que não é sua, mas que não deixa de preocupar. Além disso, o tarot te lembra que existem mudanças que por mais duras que sejam precisam ser feitas.

Por sua vez, nos próximos dias, você descobrirá que há alguém que gosta de você e isso te fará sentir bastante querida e amada.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: