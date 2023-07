Robô capaz de cheirar poderia substituir os cães detectores de drogas

Alguns cães treinados arriscam suas vidas ou sua integridade física em seu trabalho para detectar drogas ou até mesmo explosivos com seu forte olfato, mas em breve poderão ser substituídos por robôs que já são capazes de perceber odores.

Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv conseguiram dotar um robô do sentido do olfato usando um sensor biológico proveniente de um inseto. O sensor envia sinais elétricos em resposta à presença de um odor próximo, que o robô pode detectar e interpretar.

Os pesquisadores conseguiram conectar o sensor biológico a um sistema eletrônico e, através de um algoritmo de aprendizado automático, foram capazes de identificar odores com um nível de sensibilidade 10.000 vezes superior ao de um dispositivo eletrônico comum.

Os cientistas que desenvolveram o robô afirmam que "o céu é o limite" e acreditam que esta tecnologia também poderia ser usada no futuro para identificar explosivos, drogas, doenças, etc.

Os investigadores apontam que, geralmente, nossos órgãos sensoriais, como o olho, o ouvido e o nariz - assim como os de todos os outros animais - utilizam receptores que identificam e distinguem entre diferentes sinais. Em seguida, o órgão sensorial traduz essas descobertas em sinais elétricas, que o cérebro decodifica como informação.

Conectamos o sensor biológico (ao sistema eletrônico) e deixamos ele sentir diferentes odores enquanto medíamos a atividade elétrica que cada odor induzia. O sistema nos permitiu detectar cada olor ao nível do órgão sensorial primário do inseto. — Yossi Yovel, professor da Escola de Zoologia e da Escola Sagol de Neurociência da Universidade de Tel Aviv.

Assim, o desafio dos biossensores, como o usado no robô em questão, reside em conectar um órgão sensorial, como o nariz, a um sistema eletrônico que saiba decodificar as sinais elétricas recebidas dos receptores.

"A natureza está muito mais avançada do que nós, então devemos aproveitar isso", afirma o Dr. Ben Maoz, professor da Escola Fleischman de Engenharia e da Escola Sagol de Neurociência da Universidade de Tel Aviv e autor do estudo.

Os autores explicam que ligaram o sensor biológico (ao sistema eletrônico) e o deixaram cheirar diferentes odores enquanto mediam a atividade elétrica induzida por cada odor. O sistema permitiu-lhes detectar cada odor ao nível do órgão sensorial primário do inseto.

Depois de conseguir que o sistema detectasse os odores, os desenvolvedores usaram o aprendizado automático para criar uma "biblioteca" de odores.

Os cientistas esperam que esta tecnologia possa ser usada para preservar vidas humanas através da detecção de explosivos e para identificar criminosos através da identificação de drogas.

"Alguns animais têm capacidades surpreendentes para detectar explosivos ou drogas; a criação de um robô com nariz biológico poderia nos ajudar a preservar vidas humanas e identificar criminosos de uma forma que hoje não é possível", concluiu Maoz.

O robô é até dez vezes mais sensível do que os dispositivos eletrônicos de referência atuais (conhecidos como espectrômetros de massas).

Como pode este robô cheirar?

O robô é um sistema bio-híbrido.

É composto por um componente biológico, que é a antena de uma lagosta (o órgão que cheira) e um componente eletrônico, que é o próprio robô.

A antena biológica cria uma resposta elétrica única para cada odorante.

Esta sinal elétrica é "interpretada" pelo robô e reage em consequência.

Dr. Ben Maoz, professor da Escola Fleischman de Engenharia e da Escola Sagol de Neurociência da Universidade de Tel Aviv.

Qual é a ideia por trás de dotar um robô do sentido do olfato?

A ideia geral era que a nossa tecnologia atual não consegue competir com algumas das capacidades sensoriais do reino dos insetos. Por exemplo, o olfato. Atualmente não existem bons sensores para os odores, ao contrário do que acontece com os insetos.

Nosso posicionamento foi que, em vez de tentar imitar essas capacidades sensoriais com sistemas eletrônicos, criaríamos sistemas bio-híbridos, nos quais integraríamos o órgão sensorial do inseto (por exemplo, a antena) com um robô, que responderia aos sensores biológicos.

A ideia é um exemplo perfeito da importância de se realizar reuniões presenciais (em oposição às reuniões on-line). Yossi Yovel, especialista em biosensores e morcegos, Amir Ayali, especialista em lagostas, e eu nos encontramos para tomar um café e, após uma chuva de ideias, nos ocorreu esta ideia.

Como funciona?

O processo de identificação dos odorantes consiste em várias etapas. Primeiro, o sinal elétrico gerado pela antena é "limpo" e processado, para que não tenha ruído de fundo. O próximo passo é usar a Inteligência Artificial para treinar o sistema sobre quais são as características únicas de cada odorante. Uma vez treinado, o sistema pode identificar e discriminar esses odorantes.

Que aplicações pode ter esta tecnologia?

O céu é o limite. Pode ser usado para muitas coisas, como identificar explosivos, drogas, alimentos, perfumes, doenças e tudo o que tenha um odor que se queira identificar e distinguir.

Até que ponto esse robô é sensível aos odores?

Nas medições que fizemos, vimos que é dez mil vezes mais sensível do que os dispositivos eletrônicos de referência atuais (conhecidos como espectrômetros de massa). Tenha em mente que isso depende do odorífero e do inseto que estamos usando.