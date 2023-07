Os 3 signos que vivem novas experiência intuitivas na semana que vem

A próxima semana será marcada pelo despertar de uma consciência intuitiva e experiencias completamente novas para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Sagitário

Por mais acostumado que seja com a liberdade, existe uma energia determinada a assumir a liderança da própria vida para viver novas experiencias. Seja nos negócios, carreira ou vida pessoal, existe uma evolução importante e um novo método que dará os resultados que são procurados há tempo; faça do seu jeito e alcance o resultado. Essa fase o coloca em conexão com a intuição e com a sua fé, que ajudará a clarear os caminhos mais obscuros e encontrar soluções.

Capricórnio

Existe uma coragem e curiosidade que é despertada na próxima semana para trazer o crescimento na vida pessoal, seja por experiencias de viagens, intuições ou aprendizagens. OE importante ficar atento aos sinais, ouvindo mais a própria alma e coração. Essa é uma fase de descobrir verdades e buscar a cura para algumas questões que o aprisionavam de alguma maneira.

Aquário

Existe um despertar importante de emoções, intuições e do inconsciente que o ajuda a ver novas verdades e sair da estagnação. Experiencias são garantidas quando você lida com essa transformação e acessa sentimentos carregados de informações. Uma luz que o deixa enxergar melhor o mundo interior fará parte do processo de evolução que o inspirará no resto de 2023. Permita que novas perspectivas e sextos sentidos despertem.

