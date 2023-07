Não superou as expectativas? As razões pelas quais o Twitter ainda é melhor do que o Threads

Quando Mark Zuckerberg anunciou que sua empresa “Meta” lançaria uma rede social concorrente ao Twitter, as redes enlouqueceram a ponto de anunciar que a empresa do pássaro azul não iria mais existir.

E tudo isso acontece em meio á polêmica causada por várias decisões que o novo e nada querido proprietário do Twitter, Elon Musk, tem tomado em relação ao algoritmo de funcionamento da rede social.

Threads Esta fotografia tirada em Nova York na quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, mostra o logotipo do novo aplicativo Threads, da Meta, à esquerda, e o do Twitter à direita. (AP Foto/Richard Drew) (Richard Drew/AP)

Antes disso, Zuckerberg viu uma oportunidade de ‘inovar’, adicionando uma rede social ao seu pacote “Meta”, e ela se chama Threads, que já está disponível mundialmente.

Isso pretendia ser uma competição direta através do Instagram, mas depois que muitos usuários experimentaram, ficou claro que as expectativas não foram cumpridas e muitos preferiram voltar ao Twitter, apesar das críticas que está recebendo.

As razões pelas quais o Twitter continua sendo melhor que o Threads, de acordo com os usuários

A maior desvantagem enfrentada por Threads é a "liberdade de expressão"; aquela que Musk elogia tanto, mas que, com suas ações, só continua a censurar e a afastar seus usuários.

Threads, ao fazer parte da família "Meta", está abrigado sob as regras, termos e condições que o Facebook e o Instagram possuem. Ou seja, comentários com conteúdo gráfico e sexual não são permitidos.

Da mesma forma, comentários ofensivos ou palavras de baixo calão também não são permitidos, enquanto no Twitter ainda são permitidos este tipo de conteúdo e expressões (por enquanto).

¡Ese lenguaje puede esperarse en Twitter pero no aquí en threads! pic.twitter.com/EkMWMVsPAw — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 6, 2023

Mas não é só isso, ao rever os termos e condições do Threads, os usuários perceberam que existe uma cláusula informando que, se um usuário não estiver satisfeito com a plataforma, poderá fechar a conta do Threads, mas, ainda assim, a conta principal do Instagram do proprietário deverá ser excluída.

Isso fez com que muitos prefiram continuar com as limitações impostas pelo Twitter, em vez de dar o salto para a nova proposta apresentada por Zuckerberg.

"Threads é bom como backup se o Twitter falhar em algum momento, mas não é viável a longo prazo com esse nível de censura. É o Twitter das avós."; "Eu me arrependo de ter criado uma conta em threads, agora não consigo excluí-la porque também excluiria minha conta do Instagram", "Então threads vai ser a mesma coisa que este lugar? Eu não acho. A questão é que ele está ligado ao IG. O IG é um mundo irreal sem discussão. Eu escrevo como faço aqui e vou acabar sendo cancelado em 5 países da Eurásia", foram alguns dos comentários sobre o assunto.

Así varias regresando a Twitter después de darse cuenta que Threads tiene la misma censura que las otras Apps de META. pic.twitter.com/z5z0LVPtr2 — ᴘʟᴇʙᴇ ᴄᴜʟɪᴄʜɪ (@Plebe_Culichi) July 6, 2023

A “ameaça” ao Twitter conseguirá o que deseja?