Itália oferece patrimônio icônico do Império Romano para a disputa entre Elon Musk e Mark Zuckerberg

Elon Musk vs Mark Zuckerberg. Composición Alberto Sandoval

Os históricos confrontos entre Ali x Frazier, Tyson x Holyfield e Mayweather x Pacquiao parecem insignificantes agora quando a imprensa de todo o mundo noticia a possibilidade de uma luta entre os dois homens mais ricos do planeta, Mark Zuckerberg e Elon Musk. O combate ainda não foi oficialmente confirmado, mas já tem milhões de pessoas torcendo para que aconteça.

Tudo começou como uma espécie de piada entre os dois e a situação esquentou até o ponto em que vimos o bilionário dono da Starlink se preparando para chegar em ótima forma física ao hipotético evento.

O possível confronto ainda não tem uma data específica, mas aparentemente já tem uma localização. Meios internacionais indicam que o governo italiano teria oferecido nada menos do que o famoso Coliseu de Roma, patrimônio cultural da humanidade, para que se desenvolva a luta entre os dois milionários.

Na verdade, o próprio Elon Musk diz isso em sua conta no Twitter, numa mensagem que parece ser mais de brincadeira do que qualquer outra coisa. No entanto, já que a briga começou desta forma, como uma piada, nada pode ser descartado.

O Coliseu é um dos patrimônios do Império Romano. Foi construído entre os anos 72 e 80 d.C., ou seja, no século I de nossa era, e foi palco de inúmeros combates entre gladiadores, lutas que só acabavam com a morte de um dos oponentes.

Se confirmado, mais uma vez após séculos o monumento voltará a abrigar uma plateia ávida pelo combate e por sangue, muito embora haja dúvidas da capacidade de ambos empresários (e nada atletas) de proporcionarem uma luta de qualidade.