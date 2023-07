A forma como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam a segunda-feira (10), segundo o tarot

Outra semana já começou e que tal ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, basta conferir todos os detalhes que deixamos a seguir para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hora de cuidar do dinheiro, Leão. Você sabe o quanto trabalhou para conseguí-lo e é justamente por tal motivo que não deve sair gastando sem pensar. Além disso, as cartas do tarot te recomendam ter cuidado para quem empresta qualquer quantia.

Por fim, não esqueça de cuidar de você e de sua saúde em específico.

Virgem

Sua energia estará em alta e bastante positiva neste início de semana, Virgem, algo que fará com que ganhe destaque dos demais.

Por fim, o tarot te alerta que embora seja uma pessoa com grande sabedoria, nunca é muito escutar o que os demais têm a dizer.

Libra

Hora de buscar o equilíbrio em sua vida, Libra, isso porque tudo em excesso só te fará mal e pode prejudicar bastante a sua jornada. Utilize este início de semana ao seu favor.

Por fim, as cartas do tarot te alertam para não descuidar de seu relacionamento.

Escorpião

Embora você seja um indivíduo que gosta sempre de estar em evidência, as cartas te alertam que no início desta semana você deve estar um pouco em anonimato, principalmente para evitar qualquer problema. Tome cuidado com possíveis comportamentos agressivos.

