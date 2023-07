Youtuber especializada lista perfumes contratipos femininos que mais se assemelham aos importados

Buscando perfumes contratipos com qualidade de importados? As fragrâncias a seguir podem ser uma boa escolha. Segundo a youtuber Carol Lucas os ‘contratipos a seguir são melhores que os importados.

Angelique - In The Box/Inspirado em Angel Muse - Thierry Mugler

As notas de topo deste perfume são Toranja e pimenta rosa. Já no coração leva creme de avelã chantilly e rosa e no fundo vetiver e patchuli.

Acqua Mare - Valentino Viegas/Inspirado em Acqua de Gioia - Giorgio Armani

Na saída leva Limão de Amalfi e Hortelã. No corpo Jasmim Aquático e no fundo as notas são Cedro da Virgínia, Ládano francês e Açúcar mascavo.

Crystal Shine - Viens/Inspirado em Omnia Crystalline - Bvlgari

Bambú e Pera são as notas de topo, seguidas por Lótus, Chá e Cássia no corpo e finalizando com Almíscar, Madeira Guaiac e Musgo de Carvalho no fundo.

Nuccic Bloom - Primacial/Inspirado em Gucci Bloom - Gucci

Sus notas são Jasmim e Damasco, Coco; Tuberosa, Magnólia e Rosa e Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Rosa dos Ventos - Valentino Viegas/Inspirado em Rose des Vents - Louis Vuitton

Suas notas de saída são Cassis ou Groselha preta, Notas Verdes e Pêssego, seguidas por notas de corpo em Rosa de Maio, Rosa, Rosa Turca e Íris e finalizando com o fundo em Cedro, Raíz de Orris, ou Lírio Florentino, Pimenta, Folha de Violeta e Almíscar Branco.

Lady Pink - Viens/Inspirado em Oriana - Parfums de Marly

Topo em Mandarina, Bergamota e Toranja. Corpo em Flor de Laranjeira, Framboesa e Groselha Preta e Fundo em Chantilly, Marshmellow, Almíscar e Ambreta.

