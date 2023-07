Perfumes ‘antigos’ da Natura considerados os melhores da marca

Para as mulheres mais velhas e que conhecem de perfumes nacionais há alguns anos, é nítido que as fragrâncias clichês possuem um espaço especial no coração.

Contudo, esses aromas se mostram tão diferenciados que continuam fazendo sucesso mesmo com o passar dos anos, e até com pessoas mais novas ou que não entendem muito do universo perfumado.

Pensando nesse tipo de perfume, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, listou perfumes da Natura que vendem muito até os dias de hoje.

Luna Rosé

Não tão antigo assim, Luna Rosé foi lançado em 2015, descontinuado, e voltou recentemente às lojas. Seu aroma apresenta um floral chipre bem leve e refrescante. Deixa a desejar na projeção e fixação.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Verdes, Bergamota, Limão Siciliano, Notas Aquosas e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Violeta, Lírio-do-Vale, Peônia e Jasmim e ass notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Vetiver, Cedro, Patchouli da Indonésia, Sândalo e Fava Tonka.

Ekos Frescor de Moça

Também com um aroma bem fraco, Frescor de Moça faz parte da linha ‘Ekos’, uma das mais rentáveis da marca. Possui um aroma frutado e é ideal para o dia-a-dia.

As notas de topo são Pêssego, Peônia e Notas Verdes. As notas de coração são Framboesa, Notas Florais e Rosa e as notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Baunilha.

Essencial Exclusivo Floral

De acordo com a youtuber, este perfume foi lançado em 2013 e é sazonal, aparecendo de vez em quando na revista da Natura. Por isso, caso você queira experimentar seu aroma floral branco, é preciso ficar atenta.

Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina são as notas de topo, seguidas por Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Gardênia, Notas de Óleo, Tuberosa, Pêssego, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo no coração e Almíscar, Caramelo, Âmbar, Iso E Super, Sândalo e Cedro no fundo.

Una Infinito

Outra fragrância que não é fixa no catálogo da marca é Una Infinito. Com notas adocicadas e ‘azedas’, é um perfume perfeito para utilizar de noite ou em dias frios.

Suas notas de topo são Mandarina, Toranja, Bergamota, Lírio-do-Vale e Frésia, seguidas por coração em Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e finaliza com Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

