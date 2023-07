Os 3 signos que vivem a paixão na próxima semana

Uma nova semana de julho de 2023 está chegando e alguns signos devem se preparar para viver a paixão em suas vidas.

Confira quais são:

Touro

Existe uma energia apaixonada dando novas energias e direcionamentos para a sua vida. A vontade de seguir o coração e ser ainda mais criativo ajudará a encontrar caminhos para o amor, mas também tende a reascender chama daqueles que já possuem parceiros e algumas certezas no romance. É hora de deslumbrar o futuro e aproveitar o presente com emoção.

Virgem

Um romantismo importante nasce em seu interior e ajuda a inspirar novos rumos na vida amorosa. Encontros animados, criatividade e momentos importantes compartilhados é o que tende a acontecer nessa fase, melhorando as possibilidades de encontrar alguém interessante ou aproximando os casais. O lar tende a ficar mais feliz e a capacidade de encontrar entendimento favorecerá os relacionamentos. Permita-se acessar perspectivas intuitivas que surgem.

Escorpião

Momento de muita conexão com as outras pessoas e isso pode ser benéfico, mas também exigirá alguns limites se aparecer estresse. Seu poder de atração é forte e as pessoas podem procurá-lo agora, sejam amigos ou algo mais. Quando sua coragem for testada, conecte-se para descobrir o que seu coração quer dizer e não deixe de ampliar suas perspectivas.

